Hidvéghi Balázs: Véget kell vetni az álcivil szervezetek manipulációjának

Brüsszel mindent elkövet annak érdekében, hogy bagatellizálja a botrányt, és úgy állítsa be, mintha ez csupán néhány képviselő ügye lenne. Valójában azonban már most is nyilvánvaló, hogy sokkal többről van szó, ez a botrány ugyanis egy rendszerszintű korrupcióról tanúskodik az uniós csúcsintézményekben, amely amellett, hogy több európai parlamenti képviselőt is érint, az úgynevezett civil szervezetek, vagy itteni szóhasználattal élve, az NGO-k érintettsége is bizonyítást nyert.