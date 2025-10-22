Dukász MagorMozgásbanértékrendjobboldaljelenlét

Fontos az online jelenlét, de lájkokkal nem lehet választást nyerni

2025. 10. 22. 19:56

Az online tér ma már nem kiegészíti, hanem meghatározza a politikai valóságot – erről beszélt Dukász Magor a Mozgásban című podcast legújabb adásában. A Digitális Szuverenitás Központ vezetője szerint a jobboldal akkor lehet sikeres 2026-ban, ha egyszerre épít közösséget az interneten és a valós életben is.

– A Digitális Szuverenitás Központ missziója, hogy a nemzet iránt elkötelezett szereplőket segítse az új digitális világban sikeressé válni – jelentette ki a Mozgásban című podcastműsorban Dukász Magor, a szervezet vezetője. Az adásban G. Fodor Gáborral arról beszélgetett, milyen hatással van a politikai kampányra a digitális tér, illetve jobboldaliként hogyan lehet benne sikeressé válni.

Dukász Magor kifejtette: ahogy a világ minden részében, a médiafogyasztási szokások nagyon megváltoztak Magyarországon is. A kutatások szerint az emberek 65 százaléka a politikai híreket az interneten szerzi és mindössze csak a 26-27 százalékuk a klasszikus médiumokból. Ha pedig ez nem lenne elég, az interneten is megváltoztak az erőviszonyok, szabályszerűségek: már egyáltalán nem számít az, hogy egy médium melyik politikai oldallal szimpatizál.

Fotó: Polyák Attila

Példaként megemlítette a TikTokot: olyan az algoritmusa, amelynél mindegy milyen fiatal a csatorna, ha a tartalma jó, akkor hatalmas nézettséget tud elérni. – Tehát egy ilyen helyzetben feltevődik az a kérdés, hogy a nemzeti értékrendet valló jobboldali arcok szeretnének sikeresek lenni ebben az új világban, akkor hogyan tegyék azt? – mutatott rá. Itt van a szerepe a Digitális Szuverenitás Központnak, ami segítséget tud ebben nyújtani.

Az emberek már nem bíznak a hagyományos médiában

Mint mondta, ehhez mindenekelőtt elemzésre van szükség. Ez alapján tudnak egy személyre szabott stratégiát javasolni attól függően, milyen szereplőről van szó, a harmadik lépés pedig a kompetencia átadása.

Dukász Magor szerint az egyik legfontosabb jelenlegi trend az az, hogy minden, ami túlságosan meg van szerkesztve, amit a klasszikus mainstream médiában valahol médiaszakemberek kimértek, az ellen az embereknek van egy természetes ellenállásuk. Rámutatott: a felhasználók kiszerettek a mainstream médiából, már kevésbé hisznek nekik. Szemléltetésként emlékeztetett a Trump elleni lejárató-hadjáratra, amivel a hagyományos média eljátszotta a nézők bizalmát. Szerinte az emberek már sokkal szívesebben néznek például a közösségi videómegosztókon olyan amatőr fiatalokat, akik még ha nem is szakértők, de önazonosan, hitelesen reagálnak a hírekre.

Egy lájk, egy szavazat?

A beszélgetésben kitértek arra is, mi a jelentősége a lájkoknak, egy lájk az egyenlő-e egy szavazattal? – Egyértelműen a válasz erre az, hogy nem – szögezte le. Emlékeztetett Jakab Péter esetére: amikor az ellenzéki előválasztás volt, a jelöltek közül a bejegyzéseire ő kapta a legtöbb lájkot, mégis veszített. Szerinte amit ő valójában csinált a lájkjaival, az az ellenzéki táboron belüli hangulatkeltés, vagyis a dühös emberek számának növelése.

G. Fodor Gábor (Fotó: Polyák Attila)

Magyar Péter országjárásán is látszik: sok lájkot kap ugyan (amiben jelentős szerepük van az álprofiloknak), de a drónfelvételek is bizonyítják: a rendezvényein nincsenek sokan az emberek – emelte ki.

Nincs külön digitális világ és való világ

Ugyanakkor Dukász Magor hangsúlyozta az online jelenlét fontosságát, és dicsérte a kormánypártokat, hogy előrelátó lépés volt a Harcosok klubja és a digitális polgári körök létrehozása.

G. Fodor Gábor feltette a kérdést: mi fog inkább számítani 2026-ban, a digitális kampány vagy a hagyomány módszer? – Szerintem nincs olyan, hogy digitális világ és való világ – szögezte le Dukász. A kettő már teljesen összefolyt. Kifejtette: egy politikus találkozik az emberekkel, de időközben a digitális térben „elkészít három videót és megválaszol 15 kommentet”, és ez a kettő alkotja a valóságot.

Jól áll a Fidesz

Szerinte ebből a Magyar Péteréknek megvan az egyiknek, a digitálisnak a fele, mert alapvetően álprofilokkal működnek. A Fidesznek viszont megvan az egésze, amely organikusan épült ki hosszú idő alatt. Így nem alakult ki az a probléma mint a Tisza Pártnál, hogy különböző „komment huszárokat” kéne valahogy meggyőzni arról, hogy a valós életben valamilyen fajta aktivitást mutassanak.

Dukász Magor (Fotó: Polyák Attila)

– És aki elkötelezettje a jobboldali értékrendnek, és hisz a nemzeti és szuverén gondolatokban, az meg fogja ragadni a telefont, fog egyet telefonálni, el fog menni kopogtatni a hidegben és az esőben is, időközben pedig készít még három videót, és még azt is kiteszi – szögezte le Dukász Magor.

A beszélgetésben kitértek még többek között az álhírbotrányra, hogyan lehet egy nagyhatalomnak digitális szuverenitása, valamint arra is, hogyan készülhet fel egy jobboldali szavazó a jövő évi választási kampányra.

