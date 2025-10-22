Fontos az online jelenlét, de lájkokkal nem lehet választást nyerni

– A Digitális Szuverenitás Központ missziója, hogy a nemzet iránt elkötelezett szereplőket segítse az új digitális világban sikeressé válni – jelentette ki a Mozgásban című podcastműsorban Dukász Magor, a szervezet vezetője. Az adásban G. Fodor Gáborral arról beszélgetett, milyen hatással van a politikai kampányra a digitális tér, illetve jobboldaliként hogyan lehet benne sikeressé válni.

Dukász Magor kifejtette: ahogy a világ minden részében, a médiafogyasztási szokások nagyon megváltoztak Magyarországon is. A kutatások szerint az emberek 65 százaléka a politikai híreket az interneten szerzi és mindössze csak a 26-27 százalékuk a klasszikus médiumokból. Ha pedig ez nem lenne elég, az interneten is megváltoztak az erőviszonyok, szabályszerűségek: már egyáltalán nem számít az, hogy egy médium melyik politikai oldallal szimpatizál.

Fotó: Polyák Attila

Példaként megemlítette a TikTokot: olyan az algoritmusa, amelynél mindegy milyen fiatal a csatorna, ha a tartalma jó, akkor hatalmas nézettséget tud elérni. – Tehát egy ilyen helyzetben feltevődik az a kérdés, hogy a nemzeti értékrendet valló jobboldali arcok szeretnének sikeresek lenni ebben az új világban, akkor hogyan tegyék azt? – mutatott rá. Itt van a szerepe a Digitális Szuverenitás Központnak, ami segítséget tud ebben nyújtani.

Az emberek már nem bíznak a hagyományos médiában

Mint mondta, ehhez mindenekelőtt elemzésre van szükség. Ez alapján tudnak egy személyre szabott stratégiát javasolni attól függően, milyen szereplőről van szó, a harmadik lépés pedig a kompetencia átadása.

Dukász Magor szerint az egyik legfontosabb jelenlegi trend az az, hogy minden, ami túlságosan meg van szerkesztve, amit a klasszikus mainstream médiában valahol médiaszakemberek kimértek, az ellen az embereknek van egy természetes ellenállásuk. Rámutatott: a felhasználók kiszerettek a mainstream médiából, már kevésbé hisznek nekik. Szemléltetésként emlékeztetett a Trump elleni lejárató-hadjáratra, amivel a hagyományos média eljátszotta a nézők bizalmát. Szerinte az emberek már sokkal szívesebben néznek például a közösségi videómegosztókon olyan amatőr fiatalokat, akik még ha nem is szakértők, de önazonosan, hitelesen reagálnak a hírekre.