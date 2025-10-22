mávautóbusz állapotbaleset

A sofőr hirtelen rosszulléte okozhatta a szolnoki balesetet

A Szolnokon balesetet szenvedett autóbusz jó műszaki állapotban volt, néhány hete esett át műszaki vizsgán – közölte a MÁV-csoport.

2025. 10. 22. 19:59
Szolnoki buszbaleset Forrás: szoljon.hu
A Szolnokon balesetet szenvedett autóbusz jó műszaki állapotban volt, néhány hete esett át műszaki vizsgán – közölte a MÁV-csoport szerdán, jelezve: a szakértői vizsgálat kiterjedt a busz műszaki állapotára, a buszvezető felelősségére és egészségi állapotára is.

Fotó:  szoljon.hu

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk

szerda reggel, 6:55-kor a szolnoki vasútállomásról indult 7-es helyi autóbuszjárat – valószínűsíthetően a sofőr hirtelen rosszulléte miatt – a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött.

A tájékoztatás szerint az autóbusz jó műszaki állapotban volt, a Credo BN 12 típusú, 2009-ben forgalomba állított, 16 éves jármű néhány hete esett át műszaki vizsgán. A jármű fékberendezése a baleset utáni bevontatáskor is hatékonyan működött.

A baleset kialakulásában a jelenlegi információk szerint a jármű kora, állapota nem játszott szerepet

–hangsúlyozták.

Ismertették: a balesetnek 18 könnyebb és öt súlyosabb, jellemzően csonttöréssel ellátott sérültje volt. A nyolc napon belül gyógyuló sérüléssel érintettek között van öt kiskorú utas, a nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel érintettek között pedig egy idős nő is, akit az információik szerint gerincsérüléssel ápolnak.

Hozzátették:

 az autóbuszvezető nem sérült meg, de rosszulléte miatt kórházi kivizsgálásra szállították.

 A sofőr május 29-én esett át az éves üzemorvosi vizsgálaton, amely során korlátozás nélkül, egy évre kapta meg az alkalmasságot.

Arról is beszámoltak: a busz az ütközés során az épület lábazatának és homlokzatának kis részét rongálta meg, a busz eleje jelentősen megsérült, az anyagi kár számottevő.

A baleset teljes körű szakértői vizsgálata folyamatban van, az kiterjed az autóbusz műszaki állapotára, az autóbuszvezető felelősségére és egészségi állapotára is

– jelezték.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a helyi és helyközi autóbuszjáratokon jogszabály szerint nem kötelező a biztonsági öv használata. Ennek ellenére a társaság a 869 új autóbusz most bejelentett beszerzése során minden járművet biztonsági övvel felszerelten rendelt meg, ezzel is tovább növelve az utasok biztonságát.

A közleményben arra kérték a balesetben megsérült utasokat, hogy a következő napokban vegyék fel a kapcsolatot a közlekedési társaság illetékeseivel a [email protected] email-címen.

Kiemelték, hogy minden utasuk utasbiztosítással rendelkezik, így a balesetben megsérült utasok – a Lázár János építési és közlekedési miniszter által elrendelt fájdalomdíjon túl – jogosultak a biztosítási szolgáltatás igénybevételére is.

A MÁV – csoport minden érintettnek mielőbbi felépülést kívánt, és köszönetét fejezte ki a mentésben, a helyszíni ellátásban és a forgalom irányításában részt vevő szervek gyors és szakszerű munkájáért.

Borítókép:Szolnoki vonatbaleset (Fotó: szoljon.hu) 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

