Lázár János friss híreket közölt a szolnoki buszbalesettel kapcsolatban

Egy idős hölgy a baleset legsúlyosabb sérültje.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 19:26
A sérültek mentésében a tűzoltók is részt vesznek Fotó: Mészáros János Forrás: szoljon.hu
Mint ahogyan azt lapunk is megírta, szerdán reggel egy helyi autóbusz csapódott a szolnoki Varga Katalin Gimnázium épületébe. 

Fotó:  szoljon.hu

A balesetről Lázár János építési és közlekedési miniszter is posztolt friss információkat közösségi oldalán. 

A tárcavezető szerint 

„a szerencsétlenséghez jelenlegi tudásunk szerint a járművezető rosszulléte, pillanatnyi eszméletvesztése vezetett, nem műszaki ok vagy egyéb körülmény”. 

Minden ezzel ellentétes sejtetés vagy állítás megalapozatlan, vagy politikailag motivált, üzente Lázár János. 
A miniszter azt is közölte, hogy a nap során lefolytatott orvosi vizsgálatok után pontosabb kép rajzolódott ki a balesetben érintettek állapotáról is. 

Ezek szerint 18 könnyebb és 5 súlyosabb, jellemzően csonttörés miatt ellátott sérültje volt a balesetnek. 

 A 8 napon belül gyógyuló sérüléssel érintettek között van öt kiskorú utas, a 8 napon túl gyógyuló sérüléssel érintettek között pedig egy idős hölgy is, akit gerincsérüléssel ápolnak. Ő a baleset legsúlyosabb sérültje – írta Lázár János, aki azt is leszögezte: ezeket a híreket rendkívül komolyan veszi. 

A területért felelős miniszterként számomra az utasoknak a MÁV-csoport járatain elszenvedett legkisebb sérülése is súlyosabb az elfogadhatónál. 

Ezért a minden részletre kiterjedő vizsgálat megkövetelésén túl, annak eredményétől – tehát a felelősség kérdésének tisztázásától – függetlenül már délelőtt arra utasítottam a MÁV-csoportot, hogy méltányossági alapon fizessen fájdalomdíjat a balesetben érintett embereknek.
 

Arra kérem ezért a reggeli balesetben sérülést szenvedett utasokat, hogy a következő napokban vegyék fel a kapcsolatot a közlekedési társaság illetékeseivel a [email protected] e-mail-címen!

– írta a miniszter, aki posztját azzal zárta, hogy minden sérültnek gyors és teljes felépülést kívánt, a mentésben részt vevő szervezeteknek és polgároknak pedig megköszönte a segítséget.

Borítókép: A sérültek mentésében a tűzoltók is részt vesznek (Fotó: szoljon.hu/Mészáros János)


