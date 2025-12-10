Rendkívüli

Rendkívüli időpontban rendkívüli Kormányinfó – Kövesse nálunk élőben!

Morrison ’ s 2gyilkosságrészlet

Megszólalt a gyanúsított apja a Morrison’s 2-ben történt végzetes éjszakáról

A közösségi médiában békés családapaként mutatkozott az a 28 éves férfi, aki a gyanú szerint egyetlen ütésével megölt egy fiatal bulizót egy budapesti szórakozóhelyen. Menyasszonyával és kisfiával pár éve érkezett Erdélyből Magyarországra – most megszólalt az édesapja, aki bocsánatot kért fia áldozatának családjától.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 6:49
Néhány éve költözött Erdélyből a menyasszonyával Magyarországra az a 28 éves férfi, akit most emberöléssel gyanúsítanak: a minap az egyik budapesti szórakozóhelyen, a Morrison’s 2-ben olyan erővel ütött meg egy bulizó fiatalt, hogy az belehalt sérüléseibe. Bár támadása rendkívüli erőt sejtet, közösségi oldalán egy átlagos, vékony testalkatú családapa látható, aki gyakran szerepel menyasszonyával és ötéves kisfiával a fotókon. Érthetetlen, mi válthatta ki belőle a dühkitörést. Édesapja is megszólalt, és új részleteket osztott meg róla – olvasható a Blikk cikkében

Emberölés gyanújával vették őrizetbe A. Lászlót. Fotó: Facebook

– Nagyon sajnálom az áldozat családját és a fiamat is, mert biztosan nem akart megölni senkit. A mi családunkban, itt, Erdélyben soha nem is történt még csak hasonló sem, Lacikát nem „erre” neveltük... – mondta megtörten A. József a Blikknek.

Sajnos, a nyáron történt egy olyan esemény, ami nagyon megviselte a fiamat, akinek súlyos traumái lettek. Egy autóban utaztak a kisfiával, az anyukájával és a nevelőapjával Erdélyben. A férfi vezetett, amikor infarktust kapott és nekicsapódtak egy busznak. Mellette a fiam édesanyja is elhunyt, aki mögötte ült. Az unokám ugyan gyerekülésben volt, de így is eltörtek a csontjai. A baleset után sokáig senkivel nem beszélt Laci, teljesen magába fordult

 – fogalmazott József.

Másnap, vasárnap értesült a rendőröktől, mibe keveredett a fia, de először el sem hitte. Azóta nem beszélt vele, csak a párjától tudott meg néhány dolgot. 

Fogalmam sincs, miért fordulhatott ki ennyire magából a fiam, aki korábban senkinek sem ártott. Csak arra tudok gondolni, hogy a nemrég elhunyt édesanyját szidhatták, mást elképzelni sem tudok. Nem szokott ő ilyen agresszív lenni. Bocsánatot kérek a fiam áldozatának családjától

– tette hozzá.

Ahogy korábban megírtuk, a kőművesként dolgozó A. László és az áldozat november 29-én, késő este külön-külön szórakozott a fővárosi klubban. A 28 éves férfi minden előzmény nélkül – egy lány miatt kialakult szóváltás után – bal kezével kétszer úgy megütötte a másik fiatalt, hogy annak eltört a nyakcsigolyája, és a helyszínen életét vesztette. A gyanúsítását a halált okozó testi sértésről letartóztatásakor emberölésre minősítették, mert a kamerafelvételek szerint a 25 éves F. Gábor Dominik már az ütés erejétől meghalhatott.

Borítókép: illusztráció (Forrás: MW/Knap Zoltán)

 

