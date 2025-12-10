Rendkívüli

Rendkívüli időpontban rendkívüli Kormányinfó – Kövesse nálunk élőben!

Brigitte Macronsztárerőszakaktivista

Botrány az Élysée-palotában: Brigitte Macron „hülye ribancoknak” nevezte a feministákat

A francia first lady durva sértése egy erőszakkal vádolt komikus védelmében hangzott el: most politikusok, aktivisták és sztárok támadják, Judith Godrèche színésznő pedig szolidaritását fejezi ki a tiltakozókkal. Brigitte Macron megjegyzése miatt óriási a felháborodás Franciaországban.

Kozma Zoltán
2025. 12. 10. 7:01
Bajban Macronék (Fotó: AFP)
Óriási felzúdulást keltett Brigitte Macron, a francia elnök felesége, miután egy stand-up comedy előadás kulisszái mögött „hülye ribancoknak” nevezte a feministákat, akik tiltakoztak a fellépő komikus, Ary Abittan ellen. A botrányos megjegyzés egy olyan eseményen hangzott el, ahol Abittan éppen első turnéján volt a nemi erőszakkal kapcsolatos vádak után, amelyeket végül ejtettek ellene.

Brigitte Macron (Fotó: AFP)
A beszámolók szerint Brigitte Macron megkérdezi Abittant az előadás előtt, hogy hogy van. A humorista, aki láthatóan feszült, azt feleli: „Félek” – valószínűleg a várható tüntetőkre utalva, akik megzavarhatják a műsort. Erre a first lady így válaszol: 

Ha vannak hülye ribancok, kidobjuk őket.

A felvétel gyorsan elterjedt a közösségi médiában, és azonnali felháborodást váltott ki.

Ary Abittant, a népszerű francia színészt és komikust egy nő erőszakkal vádolta meg. A nyomozást vezető bírák végül úgy döntöttek, hogy nincs elegendő bizonyíték a vádemeléshez, annak ellenére, hogy a sértett poszttraumás stresszben szenvedett. A hatóságok nem tudták megállapítani, hogy a szexuális aktus kényszerített volt-e. Abittan következetesen tagadta a vádakat, és azt állította, hogy a kapcsolat beleegyezésen alapult. Ez az előadás az első nyilvános fellépése volt a vádak óta.

Brigitte Macron magyarázkodik

Brigitte Macron irodája hétfőn nyilatkozatot adott az AFP francia hírügynökségnek, amelyben megpróbálták kontextusba helyezni a megjegyzést. Azt állították, hogy a first lady szavai „a radikális módszerekkel tiltakozók kritikája” voltak, akik megzavarták és ellehetetlenítették Abittan előadását. Az irodája szerint nem a feministák egészét támadta, hanem azok „agresszív taktikáit”, amelyek szerinte ártanak a színész visszatérésének.

A felháborodás azonban pártállástól függetlenül söpört végig a francia politikai életen. 

„Amikor a nők elleni erőszak ellen küzdő nőkről van szó, mi nem így beszélünk” – mondta François Hollande volt elnök kedden az RTL-nek.

Judith Godrèche, francia színésznő, aki központi szerepet játszott a filmiparban a szexuális erőszak elleni küzdelemben, az Instagramon bírálta Macront.

Én is egy hülye ribanc vagyok. És támogatom a többieket

– írta.

Borítókép: Bajban Macronék (Fotó: AFP)

Kondor Katalin
idezojelekjog

A jog rabságában

Kondor Katalin avatarja

A jogot tisztelő és komolyan vevő ember csak csodálkozik, s nem érti mi folyik itt. Hogy is értené?

