Újabb szocialistát ültettek a korrupcióba bukott képviselők helyére

Korrupcióba keveredtek az emberi jogok őrzői

Az Európai Parlament (EP) emberi jogi albizottsága nem azokért az emberekét jött létre, akik szállodáról szállodára hordják a pénzkötegeket, hanem azokért, akik nem tudják hallatni a hangjukat a világban, mert önkényuralmi rendszerek áldozatai, mint Iránban, agresszió és háború áldozatai, mint Ukrajnában, vagy mert erőszak útján elnyomják őket antidemokratikus hatalmak – nyilatkozta az Euractiv páneurópai hírcsatornának Udo Bullmann európai parlamenti képviselő arról, hogy az albizottság nyakig benne van az uniós testületet sújtó korrupciós botrányban. Tavaly decemberben robbant a hír, hogy elsősorban szocialista EP-képviselők nagy összegű készpénzt fogadtak el a katari és a marokkói kormányoktól lobbitevékenységért cserébe.

A német szociáldemokrata politikust képviselőcsoportja, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége jelölése alapján hétfő délután, egy szavazást követően nevezték ki az Európai Parlament albizottságának élére, miután annak vezetője belebukott az uniós botrányba. Az emberi jogi albizottság (DROI) nem rendelkezik jogalkotási hatáskörrel, ám meghallgatásokat tart vitás kérdésekben, és állásfoglalásokat terjeszt elő az emberi jogok világszerte történő megsértéséről.

A vizsgálódásokat és a jelentéseket ugyanakkor teljesen más színbe helyezi, hogy az emberi jogokért és a demokráciáért küzdő testület több szálon is fűződik a korrupciós botrányhoz.

Marie Arena belga EP-képviselő január közepén lépett vissza a DROI vezetésétől, miután kiderült, hogy ugyan elfogadott egy katari meghívást, a hatályos uniós szabályoknak megfelelően „elfelejtette” jelenteni, hogy a repülőjegyét és a szállodáját is az ottani kormány fizette. „Vétsége” ugyanakkor eltörpül a vesztegetési ügyben letartóztatott személyekéhez képest, beleértve Pier Antonio Panzerit, aki szintén a DROI korábbi elnöke. A volt EP-képviselő egykori asszisztense, Francesco Giorgi ugyancsak rács mögött ül, élettársával, Eva Kaili volt EP-alelnökkel együtt. Nem mellesleg a negyedik őrizetbe vett személy, a jogállamisági kérdésekkel foglalkozó No Peace Without Justice nevű civil szervezet igazgatója, Niccolo Figa-Talamanca is szorosan kapcsolódik a DROI tevékenységéhez – írta meg korábban lapunk.

A magyarországi demokráciát is féltette Bullmann

– Legnagyobb sajnálatomra az albizottság még mindig a jelenlegi válsághelyzet miatt áll a figyelem központjában

– fogalmazott Udo Bullmann. Hozzáfűzte, néhány ember bűncselekménye miatt mindannyiuk munkája sérült – bár ő maga eddig még sosem volt tagja az emberi jogi albizottságnak. A Politico brüsszeli hírportál ennél a pontnál megjegyzi, Bullmann elnöki kinevezéséből vagy azt lehet feltételezni, hogy a német politikus képviselőcsoportjának igen nagy bizalmát élvezi, vagy azt, hogy a szocialistáknak már meglehetősen kevés emberük maradt, akire rá mernek bízni hasonló pozíciókat.

– Egyike vagyok azoknak a képviselőcsoporton belül, akik a leghangosabban szorgalmazzák, bátorságra és elkötelezettségre van szükségünk ahhoz, hogy mindent rendbe tegyünk – hangsúlyozta Bullmann. Az egyik szocialista tisztségviselő beszámolója alapján ugyanakkor leginkább azt tudják a 66 éves politikus javára írni, hogy meglehetősen tapasztalt. Udo Bullmann 1999 óta az EP tagja, 2018 és 2019 között a szociáldemokrata képviselőcsoport elnöke is volt.

Vezetése alatt erősen szorgalmazta a jogállamisági eljárás megindítását Magyarország ellen, nem rejtve véka alá véleményét, miszerint a magyar kormány Orbán Viktor vezetésével évek óta, tervszerűen aláássa a demokráciát, a jogállamot, és korlátozza a magyar állampolgárok jogait.

Bullmann irányításával a szocialisták 2018 októberében egy közép-európai körutat is tettek, így hazánkba is ellátogattak, hogy a 7. cikkely szerinti eljárás szükségességéről beszéljenek.

A német politikus korábbi nyilatkozatai hemzsegnek attól, hogy a magyar kormányfő szemben áll mindazzal, amit Európa képvisel. Az emberi jogok és a demokrácia újabb őrzőjének kijelölt Bullmann akkor még vélhetően nem számolt azzal, hogy inkább a saját háza táján kellene söprögetnie.