Hónapokkal ezelőtt figyelmeztették a hatóságokat a hamburgi lövöldözőről

Hónapokkal ezelőtt figyelmeztették a helyi hatóságokat a csütörtök este egy hamburgi imaházban négy férfival, két nővel és egy magzattal, majd magával is végző merénylő mentális problémáiról − számolt be a The Guardian brit hírportál. A hamburgi rendőrség figyelmét egy névtelen levélben hívták fel a 35 éves Philipp F. mentális problémáira, valamint arra, hogy ennek ellenére jelentős mennyiségű lőszert vásárolt.

A hatóságok a levelet követően meg is látogatták a férfit, aki azonban meggyőzte őket, hogy nem szenved semmilyen mentális betegségben, ezért nem vették el tőle − egyébként törvényesen tartott − fegyverét.

Ralf Martin Meyer rendőrkapitány szerint semmilyen jogalapra hivatkozva nem tudták volna elkobozni az elkövető fegyverét.

A hét emberrel végző, valamint nyolcat − közülük négyet súlyosan − megsebesítő merénylő egyébként korábban tagja volt annak a Jehova Tanúi közösségnek, melynek imaházában a mészárlást elkövette.

Körülbelül másfél évvel ezelőtt hagyta ott a közösséget önként, nyilvánvalóan nem jó viszonyban váltak el

− fogalmazott Thomas Radszuweit, Hamburg állambiztonsági vezetője.

Andy Grote, Hamburg tartományi belügyminisztere szerint az elmúlt évek legszörnyűbb tragédiája volt a csütörtöki mészárlás.

Borítókép: Rendőrök Hamburg Alsterdorf nevű városrészében, ahol lövöldözés tört ki a Jehova Tanúi vallásközösség egyik imaházában 2023. március 9-én (Fotó: MTI/AP/DPA/Jonas Walzberg)