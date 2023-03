Középiskolákban toboroz katonákat a Wagner-zsoldoscsoport

Középiskolákban szervez toborzási akciókat a Wagner zsoldoscsoport, írja a brit védelmi minisztérium közleményére hivatkozva a Euronews hírportál. Az iskolák mellett sportközpontokban is működtetnek adatfelvételi pontokat, ahol a „fiatal harcosnak” jelentkezők személyes adataik megadásával maradhatnak kapcsolatban a Wagnerrel.

Az iskolai toborzás mögötti motivációról a brit védelmi minisztérium azt írja, hogy a Wagner-csoport tulajdonosa, Jevgenyij Prigozsin „valószínűleg elvesztette a hozzáférést az orosz börtönökben történő toborzáshoz” a Kreml katonai vezetésével folyó viták miatt. Akkor a Wagner kegyelmet ígért azoknak a foglyoknak, akik jelentkeztek az ukrajnai harcra, de a brit védelmi minisztérium szerint a már bevetett foglyok mintegy fele mostanra valószínűleg elesett a harcokban.

Az új kezdeményezések nem valószínű, hogy pótolni tudják az elítéltek jelentette sorozási lehetőség elvesztését

– állapítja meg a brit védelmi minisztérium.

Az orosz hadsereg és a Wagner egységei továbbra is szárazföldi támadásokat indítanak Bahmutban, de nincs bizonyíték arra, hogy bármilyen előrelépést értek volna el – közölte az egyesült államokbeli Háborús Tanulmányok Intézete kutatóközpont. Az agytröszt az Ukrán Fegyveres Erők szóvivőjére hivatkozva közölte, hogy a harcok egyre intenzívebbé válnak a városban, és az elmúlt huszonnégy órában huszonhárom összecsapásról számolt be. A városban dúló harc mindkét félnek és a civileknek is pusztító veszteségeket okozott.

Ukrajna célja most úgy tűnik, az, hogy időt nyerjen, miközben feltartóztatja és leépíti az orosz erőket.

Időt kell nyernünk, hogy tartalékokat gyűjtsünk és ellentámadást indíthassunk, ami nincs messze

– mondta Olekszandr Szirszkij, az ukrán szárazföldi erők parancsnoka.

Eközben azonban az orosz fél lőszerutánpótlásában komoly problémák jelentkeztek: a brit védelmi minisztérium szerint nagyon szigorú adagolási szabályokat állapítottak meg az elöljárók, illetve a minisztérium információi szerint sok helyen leselejtezett készleteket használnak. Vlagyimir Putyin orosz elnök rendeletben tette lehetővé az orosz kereskedelmi és ipari minisztériumnak, hogy a termelési vállalásaikat el nem érő hadianyag-gyárak felett átvegye a vezetést. Ez a brit minisztérium szerint lényegében a hadigazdaságra való átállás egyik jele, egyben szemlélteti, hogy a lőszergyártás lehet az orosz katonai infrastruktúra valódi sérülékenysége.

Borítókép: katonai gyakorló-egyenruhás férfi a Wagner zsoldoscsoport szentpétervári központjának bejáratánál 2022. november 4-én (Fotó: Reuters/File Photo/Igor Russak)