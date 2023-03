Medvegyev: Hadüzetnek tekintjük a Putyin letartóztatására irányuló lépéseket

– Bármely ország, amelyik lépéseket tesz Vlagyimir Putyin letartóztatására, azt Oroszország hadüzenetnek tekintené – jelentette ki az Orosz Biztonsági Tanács helyettes vezetője. Dimitrij Medvegyev elmondta azt is: országa nevetségesnek tekinti a Putyin ellen elfogatóparancsot kiadó Nemzetközi Büntetőbíróságot, ami szerintük egy inkompetens szervezet, amiben idióták ülnek. A TASZSZ orosz állami hírügynökségnek nyilatkozva egyebek mellett arról is beszélt, hogy

a Nyugat kisebb és gyengébb államokra akarja feldarabolni Oroszországot.

A volt orosz elnök szerint a Nyugat nem szereti Oroszország és Kína függetlenségét – és nem fogja békén hagyni a két nagyhatalmat. Mint fogalmazott, nem lát kilátást Oroszország és a Nyugat kapcsolatainak felújítására a közeljövőben.

Hiszem, hogy előbb-utóbb stabilizálódik a helyzet, és újraindul a kommunikáció, de őszintén remélem, hogy addigra ezeknek az embereknek [a nyugati vezetőknek] a jelentős része nyugdíjba vonul, néhányan pedig már halottak lesznek

– mondta Medvegyev. Hangsúlyozta azt is, hogy Ukrajna a „Nagy-Oroszország” része. Egy a RIA Novosztyinak adott hosszú interjúban pedig arról beszélt: geopolitikai és történelmi okokból Moszkva már régóta beletörődött a nemzetállamok szétszakítottságába, de ha Ukrajna csatlakozik a NATO-hoz, Oroszország kap egy szomszédot, amely egy barátságtalan blokk tagja, és atomfegyvereket fog gyártani. Hangsúlyozta, Oroszország nem tud ebbe beletörődni, különösen annak fényében, hogy Kijev nem ismerte el a Krímet Oroszország részeként.

„Kénytelenek vagyunk számolni ezzel, ezekkel a fiktív határokkal, olyan területekkel, amelyek az egész Orosz Birodalomhoz tartoztak, ez érthető, kivéve bizonyos területeket, amelyek ennek következtében kerültek hozzánk. Tehát ezeket a területeket is eredetileg orosz lakosság lakta, és mindig is Oroszország részét képezték a szó szűk értelmében – a nagy Oroszország, nem a kis Oroszország” – mondta Medvegyev. Beszélt arról is: egyes országokkal vagy országközösségekkel nincs értelme tárgyalni. „Vannak, akik csak az erőből értenek” – fogalmazott, majd hozzátette:

Oroszországnak még soha nem volt olyan rossz a viszonya a Nyugattal, mint most, és úgy látja, hogy esélytelen bármiféle kommunikációban bízni. Azt is kifejtette, hogy személyesen nem kedveli az Európai Unió vezetőit, akiket alapvetően műveletlennek tart, illetve a kompetencia hiányát véli felfedezni náluk.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács helyettes vezetője (Forrás: Szputnyik/Kreml pool/Alekszej Majsev)