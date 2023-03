Rupert Murdoch médiatulajdonos 92 éves korában úja megházasodik

Eljegyzete barátnőjét a 92 éves Rupert Murdoch ausztrál-amerikai médiamágnás, milliárdos a News Corporation alapítója, majd annak utódainak ügyvezetője. Ez lesz az ötödik alkalom, hogy Murdoch az oltár elé áll, korábbi házasságaiból hat gyermeke született.

Rettegtem szerelembe esni, de tudtam, hogy ez lesz az utolsó. Boldog vagyok

– nyilatkozta a New York Post amerikai lapnak – amelynek tulajdonosa is – az üzletember.

Rupert Murdoch engaged to Ann Lesley Smith https://t.co/qGLE1Om9q9 pic.twitter.com/9qwIJpkche — New York Post (@nypost) March 20, 2023

Murdoch újdonsült választottja a 66 éves Ann Lesley Smith, akivel tavaly szeptemberben – egy hónappal az üzletember válása után – a milliárdos borászatában ismerkedtek meg.

14 éve vagyok özvegy. Ruperthez hasonlóan a férjem is üzletember volt. Helyi lapoknak dolgozott, rádió- és tévéállomásokat fejlesztett. Szóval ismerem Rupert világát és megegyeznek a nézeteink is

– fogalmazott Smith.

Az esküvőt nyár végén tartják majd, és mint Murdoch fogalmazott: Alig várjuk, hogy életük második felét együtt töltsük.

A pár Kalifornia, az Egyesült Királyság, Montana és New York között ingázva tölti majd ideje nagy részét.

Murdoch néhány hónapja azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a NewsCorp éves közgyűlésén Donald Trump korábbi republikánus elnököt szidta. – Létfontosságú, hogy a konzervatívok is részt vegyenek a közéleti vitákban, ám ez nem fog menni, ha Donald Trump továbbra is a múltra összpontosít. A múlt az múlt, de most versenyben vagyunk az ország jövőjének a meghatározásáért – fogalmazott.