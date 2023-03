Zelenszkij idén sem beszélhet az Oscar-gálán

Immár második éve nem tarthat beszédet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Amerikai Filmakadémia éves díjainak, az Oscar-díjak átadóján. Zelenszkij reménykedett, hogy az eddigi szereplései, például a múlt havi, a Berlini Filmfesztiválon való (távoli) bejelentkezése után virtuálisan helyet kap az ABC amerikai televíziós csatorna vasárnapi – magyar idő szerint hétfő hajnali – adásában is. A Variety forrásai szerint Mike Simpson, a Warner Media Entertainment nevű vállalat neves ügynöke fordult azzal a kéréssel az Akadémiához, hogy a komikus-színészből lett politikus szerepeljen, de elzárkóztak tőle.

Az Ukrajna elleni 2022. februári orosz inváziót követően Zelenszkij műholdas kapcsolaton keresztül megjelent a cannes-i és a velencei filmfesztiválon, valamint a Grammy zenei díjátadón, szeptemberben pedig virtuálisan a New York-i tőzsde nyitóharangját is megkongatta. A januári Golden Globe-gálán Sean Penn amerikai filmszínész mutatta be Zelenszkijt, aki megismételte az elmúlt több mint 12 hónap üzenetét, miszerint Ukrajna meg fogja nyerni az Oroszország elleni háborút, és megtapsolta „a szabad világ szabad embereit – azokat, akiket egyesített a szabad ukrán nép támogatása”.

Zelenszkij a tavalyi Oscar-átadón sem kapott szót.

Will Packer, az Oscar-gála producere a Variety szerint akkor aggodalmát fejezte ki, miszerint Hollywood csak azért szentel akkora figyelmet Ukrajnának, mert a konfliktusban érintettek fehérek. Ezzel szemben az Egyesült Államok filmes közvéleménye figyelmen kívül hagyta azokat a háborúkat világszerte, amelyek nem fehéreket érintenek. Az idei elutasítás oka egyelőre nem világos, azonban tény, hogy az Akadémia hagyományosan inkább a filmes közösség hozzájárulására összpontosít, és távol tartja magát minden politikai kérdéstől.

Közben nem az Akadémia az egyetlen csoport, amely elutasította az ukrán elnököt.

Tavaly szeptemberben Zelenszkij csapata megkereste a Torontói Filmfesztivált, hogy a vezető műholdas kapcsolaton keresztül jelenjen meg, de itt is falakba ütköztek.

A TIFF szóvivője akkor azt mondta, hogy a fesztivál „nem kommentálja a méltóságokkal, kormánytisztviselőkkel vagy nemzetközi nagykövetségekkel folytatott megbeszéléseket”.

Az Amerikai Filmakadémia egyelőre nem nyilatkozott az ügyben.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videókapcsolaton keresztül szólal fel a NATO parlamenti közgyűlésének ülésén Madridban 2022. november 21-én. (Fotó: MTI/AP/Andrea Comas)