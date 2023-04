A román külügyet riasztotta a 444 volt újságírója

Magyar–román diplomáciai feszültséget igyekszik kelteni, bukaresti reakciót szorgalmaz egy televíziós műsorban elhangzott rövid vélemény kapcsán a korábban a 444-nek is dolgozó Novák Benjámin. A New York Timesban is publikáló újságíró Twitter-bejegyzésében azt írja, hogy „Magyarországon a Fidesz zászlóshajójának számító televízióban egy Orbán-propagandista Erdélyt emlegeti Oroszország ukrajnai területi követeléseinek legitimálás céljából”.

A Novák által mellékelt videóban egy rövid részlet látható a Hír TV Vezércikk című műsorából, amelyben az egyik meghívott, Kiszelly Zoltán, a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója azt mondja, „a Krím félsziget Putyinnak egy olyan szimbolikus kérdés, mint nekünk Erdély”.

Az újságíró a bejegyzésének végén a román külügyminisztériumnak szegezi a kérdést: valami komment?

Az ellenzéki G4 Media román portál lecsapott a Novák-akcióra, és Magyar revizionista propaganda az Orbán Viktor vezette Fidesz hírtelevíziójában címmel számolt be Novák bejegyzéséről. A cikk egyébként azt valószínűsíti, hogy Bayer Zsolt jelentette ki a Novák által emlegetett mondatot.

A portál írásában megismétli a román média által sokat emlegetett vádat, miszerint a magyar kormánynak revizionista megnyilvánulásai vannak.

Mint arról korábban a Magyar Nemzet beszámolt, Novák Benjámin egy Magyarországot lejáratni kívánó cikk kapcsán került kellemetlen helyzetbe. A 444 ugyanis 2019-ben közölt egy New York Times-cikket, azzal a felütéssel, hogy már Amerikában is tudják, mennyi probléma van Magyarországon. Azonban Deutsch Tamás akkor észrevette, az ominózus cikket egy Novák Benjámin nevű ember írta, aki nem mellesleg a 444-nek dolgozik.