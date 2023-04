Angela Merkel megkapta a legmagasabb német állami kitüntetést

Kormányfőként végzett munkájáért Angela Merkel volt kancellár megkapta a legmagasabb német állami kitüntetést, a szövetségi érdemrend különleges kivitelű nagykeresztjét Frank-Walter Steinmeier államfő adta át neki hétfőn Berlinben. A közjó érdekében végzett kiemelkedő személyes teljesítmények elismerésére 1951-ben alapított állami kitüntetés legmagasabb fokozatát Angela Merkel előtt csak ketten kapták meg, két kancellár, Konrad Adenauer, a második világháború utáni Németország első kormányfője, és Helmut Kohl, aki 16 évig vezette az országot, éppen úgy, mint Angela Merkel.

Frank-Walter Steinmeier a hivatalában, a Bellvue palotában tartott szűk körű ünnepségen – amelyen részt vett a Merkel-kormányok több tagja, köztük Olaf Scholz jelenlegi kancellár, korábbi pénzügyminiszter és alkancellár, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, korábbi védelmi, munkaügyi és családügyi miniszter – kiemelte, hogy a kitüntetett politikai munkásságának alapvető jellemzője volt a kötelességtudat és a visszafogottság, nagy önfegyelemmel és szinte korlátlan teherbírással dolgozott, és soha nem állította a középpontba magát, mindig is idegen volt tőle a hiúság, a pózolás.

A szövetségi elnök – aki két Merkel-kormányban is dolgozott miniszterként, és két évig alkancellár is volt – kifejtette, hogy egykori felettese pragmatikus és okos politikus volt, aki ebben a férfiak és nyugatnémetek által uralt szakmában nőként, keletnémetként és kapcsolatrendszer nélkül, kívülről érkezett természettudósként három kiemelkedő képessége révén tudott érvényesülni. Az első a problémák tudósi hozzáállású, a tényekhez ragaszkodó és a megértésre, tanulásra törekvő elemzésének képessége. A második a tárgyalóképesség és a kompromisszumon, kölcsönös engedményeken alapuló megállapodás művészi szintre fejlesztett képessége, a harmadik pedig a rendíthetetlenség, amelynek révén a legnehezebb időkben is sikerült fenntartani a német állam alapvető értékeit – mondta Steinmeier.

Angela Merkel volt német kancellár kezében a Német Szövetségi Köztársaság érdemrendjének nagykeresztjével Fotó: MTI/EPA/Filip Singer

Angela Merkel 2021 decemberében, 16 év – több mint 5800 nap – kormányzás után vonult vissza, önként, leendő távozását már 2018-ban bejelentette. Kormányfői munkássága idejére esett több nagy válság, köztük a 2008-ban elmélyült pénzügyi világválság, a 2015-ös európai migrációs válság és a 2020-ban kezdődött koronavírus-világjárvány első szakaszai.