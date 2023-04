Nemi erőszakkal vádolják az Európai Parlament baloldali politikusát

Nemi erőszakkal vádolják az Európai Parlament (EP) egy baloldali politikusát, a görög Alexisz Georgouliszt, akinek mentelmi jogának felfüggesztését már kezdeményezték is a belga hatóságok. Az Euractiv hírportál értesülései szerint állítólag az EP egy korábbi tagja az áldozat, aki most az Európai Bizottságban dolgozik, emellett tagja a görög szocialista Pánhellén Szocialista Mozgalomnak (Pasok). Az áldozat nevét nem hozták nyilvánosságra, ám a portál azt írta a hölgy Facebook-bejegyzésére hivatkozva, hogy az eset még 2020 elején történt, miután az áldozat azonnal panaszt nyújtott be.

Négy hónappal később, 2020 májusában úgy éreztem, készen állok arra, hogy kiadjam a bántalmazó nevét a belga hatóságoknak, egyedül ők felelősek az ügyért

– fogalmazott az áldozat.