Erdélyi jogvédő: Nem meglepő Zelenszkij robbantási terve

A korábban a Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselőjeként tevékenykedő jogvédő egy 2017-es látogatáson szerzett tapasztalatairól is beszámolt, amikor egy romániai parlamenti delegáció tagjaként Kijevbe utazott azzal a céllal, hogy társaival együtt megpróbáljanak hatni az ukránokra a román és magyar kisebbség nyelvi jogainak ügyében. – Az ukrán politikusok hangneme 2017-ben is ugyanilyen volt, mint most: udvariatlan, nyers, helyreutasító, ellenvéleményt nem tűrő – fogalmazott Benkő Erika. Mint írja, kijózanító és elkeserítő élmény volt, hogy a kompromisszumnak a leghalványabb nyomát sem lehetett a képviselők magatartásában fellelni.

Csakis és kizárólag a maguk mantráját hangoztatták és olyan stílusban, amitől az embernek kinyílik a zsebében a bicska. Részt vettem néhány politikai tárgyaláson életemben, de olyanon nem, az ukránt kivéve, ahol az egyik fél teljesen normálisnak tartja a másik sértegetését és kioktatását, végig éreztetve az erősek fölényét

– írta bejegyzésében a jogvédő.

Szerinte az ukránoknak a diplomácia egyszerűen az erő nyelve. Benkő Erika megemlítette azt is, hogy a delegáció egyik tagját, egy, a Moldovai Köztársaságból származó román parlamenti képviselőt az Ukrajnába való belépéskor nemes egyszerűséggel lekapcsoltak és őrizetbe tették, amiért korábban többször könyvadományokat vitt az ukrajnai románoknak.

Mindezen saját tapasztalatok fényében, számomra sohasem volt hihető az a narratíva, amit a Nyugat felépített Ukrajna köré, ugyanis saját szemmel láttam és tapasztaltam az ukrán diplomácia eszközeit jóval a háború megindulása előtt. Az ukrán vezetők magatartását a Nyugat azzal magyarázza, hogy megtámadták őket. Igen, valóban megtámadták őket, valóban Oroszország az agresszor, ezt nem is vitatja senki, azt viszont, hogy az ukrán vezetők stílusát a háború alakította volna ki, az nagyon is vitatható állítás

– fogalmazott Benkő Erika.

Szerinte a Nyugat azért szentesíti ezt a magatartást, mert nincsenek eszközei ennek a magatartásnak a kezelésére. „Amikor az erő a protokollal találkozik, egyszerűen félresöpri azt” – írta az erdélyi jogvédő.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/ANP/Remko De Waal)