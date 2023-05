Közel a vádemelés Hunter Biden ügyében?

A fejlemények komoly hatással lehetnek Biden elnökválasztási kampányára is, komoly érvet adva a republikánusok kezébe. A The Washington Post amerikai lap cikke szerint ráadásul Biden elnök nem veszi jó néven, ha segítői felhozzák neki a fiával kapcsolatos problémákat. Merrick Garland igazságügyi miniszter azt mondta a kongresszusnak, hogy a minisztérium döntései az ügyben nem lesznek politikailag motiváltak, és kijelentette, hogy teljes felhatalmazást adott David Weiss delaware-i ügyésznek, akit még a Trump-érában neveztek ki, a vizsgálat lefolytatására.



A Washington Post tavaly arról számolt be, hogy a szövetségi ügynökök úgy gondolták, hogy elegendő bizonyítékuk van ahhoz, hogy Hunter Biden ellen vádat emeljenek adóügyi bűncselekményekkel és egy fegyvervásárlással kapcsolatos hamis nyilatkozat ügyében.



Azonban a vádemelés az ügyészek feladata, ők pedig akkor teszik ezt meg, ha jó esélyt látnak arra, hogy a bizonyítékok alapján a vádlottat elítélik.

A Hunter Biden ellen 2018-ban indult nyomozás eleinte a tengerentúli üzleti kapcsolatokkal és tanácsadói munkával kapcsolatos pénzügyeire összpontosított. Idővel a hangsúly átkerült arra a kérdésre, hogy bejelentette-e az összes jövedelmét, és hogy hazudott-e egy fegyvervásárláshoz szükséges nyomtatványon, amikor tagadta, hogy drogfüggő lenne.



Utóbbi kapcsán maga az ifjabb Biden szolgáltatta a legjobb bizonyítékot, könyvében ugyanis úgy fogalmazott, hogy 2018-ban voltak olyan időszakok, amikor 15 percenként szívott cracket − azt a bizonyos fegyvert pedig az év októberében vásárolta.

A fegyvervásárlási nyomtatványokon tett hamis nyilatkozatok miatt viszonylag ritkán, de előfordulnak büntetőeljárások, az ügyészek azonban jelentős mérlegelési jogkörrel rendelkeznek az ilyen esetekben.

A fiatalabb Biden külföldi üzleti vállalkozásaira vonatkozó kérdések már régóta kísértik apja politikai életét. Különösen aggályos korábbi munkája egy ukrán gázipari vállalatnál, amikor apja még alelnök volt, valamint Kínával kapcsolatos üzleti ügyei.

2020 decemberében szövetségi ügynökök megpróbálták kihallgatni a fiatalabb Bident, aki így kénytelen volt nyilvánosan elismerni, hogy vizsgálat folyik ellene. „Nagyon komolyan veszem ezt az ügyet, de bízom abban, hogy a szakmai és objektív felülvizsgálat be fogja bizonyítani, hogy törvényesen és megfelelően kezeltem az ügyeimet, beleértve a hivatásos adótanácsadók segítségét is” − fogalmazott Hunter Biden az akkori nyilatkozatában.

A Hunter Bidenre irányuló jogi és politikai figyelem az utóbbi időben egyre fokozódik, mivel a republikánus többségűvé vált alsóház új, saját vizsgálatot indított üzleti ügyei kapcsán.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az ifjabb Bidennek Arkansasban is van bírósági ügye, amely közte és négyéves közös gyermekük édesanyja között zajlik, mert Biden állítólag nem fizeti a gyermektartást. Hunter Biden ügyvédjei a jövedelmében bekövetkezett „jelentős változásra” hivatkozva próbálják csökkenteni a gyermeknek járó öszeget. Az eljárás a múlt héten vett új irányt, amikor az édesanya a bíróság beavatkozását kérte, mert állítása szerint Hunter Biden számos bírósági határozatot hagyott figyelmen kívül, és szándékosan visszatart a per szempontjából fontos bizonyítékokat.



A múlt hónapban egy adóhatósági ügynök, aki a Biden-adó ügyén dolgozott, védelmet kért, hogy tanúskodhasson a kongresszus előtt a Biden-kormányzat politikai beavatkozásával és az ügy nem megfelelő kezelésével kapcsolatban.



A meg nem nevezett ügynök ügyvédje, Mark D. Lytle levelet küldött az alsóháznak, amelyben azt írta, hogy az ügynök olyan információkat szeretne átadni a törvényhozóknak, amelyek alátámasztják az illetéktelen befolyásolásról szóló állításait. „A megtorlás komoly kockázata ellenére ügyfelem felajánlja, hogy az alkotmányos felügyeleti funkciójuk gyakorlásához szükséges információkkal látja el önöket, és a közléseket pártatlan módon kívánja megtenni az érintett bizottságok vezetőségének a mindkét politikai oldalon” − írta Lytle több képviselőházi és szenátusi bizottság vezető törvényhozóinak.

Miután évekig próbálta elkerülni a reflektorfényt, Hunter Biden mostanában kezdett harcosabb álláspontra helyezkedni a republikánus törvényhozókkal és más vádlóival szemben. Az év elején egy újjáalakult jogi csapat felszólító leveleket küldött, ellenkeresetet nyújtott be és büntetőjogi feljelentést tett néhány legagresszívabb kritikusa ellen.