Lejtmenetben az amerikai diákok tudásszintje

Évről évre rosszabbul teljesítenek a diákok az Egyesült Államokban, ha történelemről van szó. Ezen felül az állampolgári ismeretek tantárgyban hosszú idő után szintén visszaesést láttak egy kötelező, évenkénti felmérés kiértékelésekor, írja a The Washington Post egyesült államokbeli napilap. Az Oktatási Előrehaladás Országos Értékelése (National Assessment of Educational Progress, NAEP) nevű kutatás – amelyet az országban a „nemzet bizonyítványának” is neveznek – 2022 januárja és márciusa között országszerte mintegy 7800 diákot vizsgált állampolgári ismeretekből, 8000 diákot pedig amerikai történelemből. A tesztet legutóbb 2018-ban végezték el.

Az egyesült államokbeli diákok amerikai történelemben való jártasságát vizsgáló országos felmérés 0-tól 500-ig terjedő pontozási skáláján átlagosan öt ponttal, 258-ra csökkent, folytatva a 2014-ben kezdődött csökkenő tendenciát. A nyolcadik osztályos tanulók mindössze 13 százaléka érte el az elvárt tudásszintet vagy azt meghaladó eredményt. A legutóbbi átlagpontszám egy ponttal alacsonyabb, mint az értékelés 1994-es első adatfelvételekor.

Állampolgári ismeretekből az átlagpontszám 2018 és 2022 között két ponttal 150-re csökkent. A nyolcadikosok mindössze 22 százaléka érte el a készségszintet vagy azt meghaladó eredményt.

A tantárgy 0-tól 300 pontig terjedő skáláján mért eredmények 1998 óta az első visszaesést jelentik.

A legmagasabb átlagos pontszám 2014-ben 154 volt.

Miguel Cardona amerikai oktatási miniszter szerint a pontszámok arra is rávilágítanak, hogy több lehetőséget kell biztosítani Amerika történelmének és kormányának megismerésére.

Peggy G. Carr, a Nemzeti Oktatási Statisztikai Központ megbízottja az eredményeket övező aggodalomra utalva azt mondta,

túl sok diákunk küzd azzal, hogy megértse és elmagyarázza az állampolgári részvétel fontosságát, az amerikai kormányzat működését és az események történelmi jelentőségét.

Az Egyesült Államok történelméből a diákok a legtöbb faji és etnikai csoportban, valamint a legjobban teljesítő diákok kivételével minden más tanuló is lemaradt. A pontszámok mindkét tantárgyból az 1990-es évekhez hasonlóak.

Ez két kritikusan fontos tantárgy, nemcsak a diákok egyéni jövőbeli sikere szempontjából, hanem társadalmunk közös sikere szempontjából is

– hangsúlyozta egy 12. osztályosokat tanító dél-karolinai társadalomismeret-tanár és a NAEP politikáját meghatározó Nemzeti Értékelési Irányítótestület tagja. Patrick Kelly szerint az eredmények részben azt tükrözik, hogy a társadalomtudományok oktatása sok tekintetben háttérbe szorult, különösen állami szinten, ahol a tisztviselők olyan teljesítménymérési rendszerekre összpontosítanak, amelyek csak az olvasás és a matematika terén elért eredményeket mérik.

