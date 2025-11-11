A Fradi meglepte a magyarokat az Európa-ligában, nagy különbség lett a végére

Nagy bravúrra készült az FTC férfi-kézilabdacsapata az Európa-ligában. A második európai kupasorozat csoportkörében Pásztor István együttese – noha az első fordulóban a svéd Karskronát 31-29-re legyőzte hazai pályán – október végén a Benfica otthonában nagy vereséget szenvedett. A Fradi azóta a Magyar Kupából is kiesett a Tatabánya ellen, míg a bajnokságban a Csurgó ellen szaladt bele meglepő vereségbe. Ilyen előjelekkel érkezett az FTC a német Melsungen otthonába, amely tavaly a sorozat négyes döntőjében is szerepelt, végül negyedik lett. No meg persze nem elhanyagolható, hogy a Melsungennél már három magyar játszik : Sipos Adrián, Bartucz László és Palasics Kristóf.

Sipos Adrián az első perctől játszott az FTC elleni Európa-liga-meccsen. Fotó: DPA/Marius Becker

Az FTC sokkolta Siposékat

Fantasztikusan indult a meccs a továbbra is sérült Lékai Máté nélkül felálló magyar csapatnak.

Nagy Bence és Ancsin Gábor vezérletével már 4-0 is volt a Fradinak, Roberto Garcia Parrondo mester egyből időt kért.

Az FTC-t viszont ez sem törte meg, 6-2-ra is elhúzott. A Melsungen ezután megkezdte a felzárkózást Sipos góljával, de 15 perc játék után is 8-5 volt a zöld-fehéreknek – ekkor mér Bartuczot Palasics váltotta a kapuban. A Fradi jól lassította a Melsungen játékát, a hazai csapat a 21. percben mégis kiegyenlített (10-10). A félidő utolsó perceiben Ancsin vitte a hátán a csapatot, a 173-szoros válogatott átlövő hat gólt dobott a játékrészben. A végén Füzi Dániel kiállítása miatt a Melsungen kiegyenlített (15-15), de ez a harminc perc több mint biztató volt a magyar együttesnek.

Palasics parádézott, érvényesült a papírforma

A szünet után 17-17 után zsinórban három hazai gól született, de a Melsungen így is nagyon nehezen törte fel a Fradi védelmét. Ancsin pihentetésével azonban a vendégek is döcögtek elöl. Nagy Bence ráadásul a kapufára pattintott egy hetest Palasiccsal szemben. 15 perccel a vége előtt Bujdosó Bendegúz higgadtan értékesítette az újabb büntetőt, ezzel ismét csak egy volt közte.

A végére azonban nem maradt kérdés, a Melsungen ismét elővette a hét a hatot, támadásban futószalagon jöttek a gólok. Nyolc perccel a vége előtt már 27-21 volt az állás. S ahogy a Benfica ellen pár hete, úgy most is az utolsó negyedórában fogyott el a Fradi.

Palasics a csapata egyik legjobbja volt, a második félidő első húsz percében mindössze hat gólt kapott, végül 15 védéssel zárt – eközben a túloldalt a Fradinak mindössze hat volt. Az utolsó percekben az időkérés után sikerült még kozmetikázni az eredményen, végül hatgólos hazai győzelemmel maradt hibátlan a magyaros Melsungen.