Óriási Fradi-győzelem a férfikézilabda Európa-kupában

A fővárosiak keretéből Tóth Péter és Lékai Máté hiányzott. A két csapat hasonlóan rajtolt hazája bajnokságában: az FTC három győzelemmel és három vereséggel, a Karlskrona három sikerrel, egy döntetlennel és három vereséggel áll a tabellán.

A csapatkapitány Debreczeni Dávid három találata után, a 17. percben vezetett először két góllal a házigazda. Ezt megelőzően és később is betalált az FTC a beállóposztról, majd Ancsin Gábor tripláját követően már három volt közte (14-11). A hajrában pontosabban kézilabdáztak a svédek, jól használták ki ellenfelük hibáit, így 16-15-re felzárkóztak a szünet előtt.

A 37. percben vezetett először két találattal a Karlskrona, amely gyors gólokkal büntette a Ferencváros hibáit, amikor pedig a házigazdák jól védekeztek, hosszú, türelmes támadások végén voltak eredményesek a svédek. Egy ideig kettesével estek a gólok, majd az előző idény magyar bajnoki bronzérmese egy 4-0-s sorozattal újra ellépett kettővel. Ekkor ismét hatékonyabban védekezett és pontosabban támadott az FTC, amely 12 másodperccel a vége előtt Csörgő Kristóf góljával biztosította győzelmét.

Nagy Bence nyolc, Debreczeni Dávid és Ancsin Gábor hat-hat góllal, Borbély Ádám kettő, Győri Kristóf hét védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Isak Larsson és Karl Jönsson öt-öt találattal, Uros Tomic hat, Melvin Hildingsson két védéssel zárt. A magyar csapat egy hét múlva a portugál Benfica otthonában lép pályára.

Eredmény, első csoportkör, 1. forduló, E csoport: FTC-Green Collect – HF Karlskrona (svéd) 31-29 (16-15)