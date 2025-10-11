Totálisan kiborult a Fradi edzője

Ha létezett országos egyes, akkor a Ferencváros és a NEKA találkozója mindenképpen az volt pénteken. Ám a férfi kézilabda NB I budapesti összecsapásán robbant a bomba. A félidőben még két góllal vezető Fradi a második játékrészre teljesen leblokkolt és hazai pályán kapott ki a NEKA csapatától.

A férfi kézilabda NB I eddigi legnagyobb meglepetése

Bár a bajnokság még nagyon az elején tart, szinte biztosak lehetünk abban, hogy ennél nagyobb szenzációt nem hoz a küzdelemsorozat. Nem véletlen, hogy a mérkőzés után Pásztor István, a Ferencváros edzője teljesen kiborult. Ezt mondta: „Nagyon küzdött a NEKA, abszolút megérdemelten nyert.

Szégyenletes és megmagyarázhatatlan, ami velünk történt. Először a saját szerepemet fogom felülvizsgálni, utána mindenki másét, aki ebben részt vett.

Biztos vagyok benne, hogy ennek következményei lesznek, a bajnoki bronzérmes így nem kaphat ki a saját pályáján.”

A 34-31-es NEKA-győzelemmel végződött összecsapáson a vendégcsapat játékosa, a tavalyi bajnokság gólkirálya, Kovács Tamás 9 gólt dobott.

Szintén meglepő eredményt hozott a Győr és a PLER mérkőzése. A Pestszentlőrinc idegenben 29-26-ra nyert, ezt sem várták sokan. A nap harmadik találkozóján az esélytelennek tartott Budai Farkasok csapata Komlón szerzett pontot, mert 25-25-ös döntetlent játszott.