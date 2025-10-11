kézilabdanekaPásztor István

Totálisan kiborult a Fradi edzője

Óriási meglepetés született a férfi kézilabda NB I pénteki játéknapján, mert a tavalyi bajnokság bronzérmese, a Ferencváros hazai pályán kapott ki 34-31-re a teljesen esélytelennek hitt NEKA csapatától. A Fradi edzője, a korábbi kiváló válogatott játékos, Pásztor István nem is érti, mi történhetett. Nem ez volt ugyanakkor a férfi kézilabda NB I pénteki napjának egyetlen meglepő eredménye.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 6:16
férfi kézilabda
Pásztor István, a Ferencváros edzője megdöbbent és nem is rejtette véka alá véleményét Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha létezett országos egyes, akkor a Ferencváros és a NEKA találkozója mindenképpen az volt pénteken. Ám a férfi kézilabda NB I budapesti összecsapásán robbant a bomba. A félidőben még két góllal vezető Fradi a második játékrészre teljesen leblokkolt és hazai pályán kapott ki a NEKA csapatától.

férfi kézilabda
A NEKA okozta a férfi kézilabda NB I eddigi legnagyobb meglepetését
Forrás: NEKA

A férfi kézilabda NB I eddigi legnagyobb meglepetése

Bár a bajnokság még nagyon az elején tart, szinte biztosak lehetünk abban, hogy ennél nagyobb szenzációt nem hoz a küzdelemsorozat. Nem véletlen, hogy a mérkőzés után Pásztor István, a Ferencváros edzője teljesen kiborult. Ezt mondta: „Nagyon küzdött a NEKA, abszolút megérdemelten nyert. 

Szégyenletes és megmagyarázhatatlan, ami velünk történt. Először a saját szerepemet fogom felülvizsgálni, utána mindenki másét, aki ebben részt vett.

Biztos vagyok benne, hogy ennek következményei lesznek, a bajnoki bronzérmes így nem kaphat ki a saját pályáján.”

A 34-31-es NEKA-győzelemmel végződött összecsapáson a vendégcsapat játékosa, a tavalyi bajnokság gólkirálya, Kovács Tamás 9 gólt dobott. 

Szintén meglepő eredményt hozott a Győr és a PLER mérkőzése. A Pestszentlőrinc idegenben 29-26-ra nyert, ezt sem várták sokan. A nap harmadik találkozóján az esélytelennek tartott Budai Farkasok csapata Komlón szerzett pontot, mert 25-25-ös döntetlent játszott.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekatomenergia

Energia-önellátás lehetősége atomenergiával

Lóránt Károly avatarja

Energia tekintetében kiszolgáltatott helyzetünkön változtathatunk mintegy 15-20 év alatt akkor, ha uránkészletünket hagyományos és szaporító reaktorokban hasznosítjuk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.