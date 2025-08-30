kézilabdaSipos AdriánBartucz LászlóMT MelsungenPalasics KristófBundesliga

Drámai véget ért a magyar válogatott kapusainak Bundesliga-debütálása

A német férfikézilabda-bajnokság új idényének 1. fordulójában a három magyar olimpikont foglalkoztató MT Melsungen hazai pályán 29-27-re kikapott a Rhein-Neckar Löwentől. Palasics Kristóf és Bartucz László is bemutatkozott a Sipos Adriánnal is felálló csapatban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 8:51
Bartucz László és Palasics Kristóf nyártól a magyar válogatott mellett a Melsungen sikereiért is közösen küzdenek (DPA Picture-Alliance via AFP/Federico Gambarini)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tavaly Európa-liga-elődöntős, Német Kupa-döntős és Bundesliga-bronzérmes Melsungen legutóbb több mint egy éve, tavaly májusban kapott ki hazai pályán a német bajnokságban, így bizakodva várhatták a kézilabda-szurkolók a Rhein-Neckar Löwen elleni idénynyitót. A hazaiaknál az eddig is a csapatnál lévő Sipos Adrián mellett két magyar válogatott játékos is először lépett pályára: Bartucz László és Palasics Kristóf volt a két kapus.

Sipos Adrián és Dainis Kristopans sem tudott segíteni a Palasics Kristóffal és Bartucz Lászlóval is felálló Melsungenen
Sipos Adrián és Dainis Kristopans sem tudott segíteni a Palasics Kristóffal és Bartucz Lászlóval is felálló Melsungenen. Fotó: DPA/Marius Becker

A Melsungen jól is kezdte a találkozót, és a szünetben, majd a második félidő elején is előnyben volt, a kétszeres bajnok mannheimiek azonban fordítani tudtak, így a hajrában a házigazda szaladt az eredmény után. Maik Machulla vezetőedző bemutatkozása a Löwen kispadján végül jól alakult, ugyanis az utolsó percben ismét elléptek két góllal a vendégek, ráadásul egy időn túli hétméterest is kivédett David Späth kapus.

A Bundesliga honlapja szerint Sipos Adrián két lövésből két gólt szerzett, míg 

Palasics Kristóf harminckét kísérletből nyolc (25 százalék), Bartucz László hét próbálkozásból két (29 százalék) lövést védett. 

A túloldalon is védte Magyarországról ismerős név a kaput, a Veszprémtől Löwenbe igazolt Mike Jensen – akinek a sérülése miatt a magyar bajnok a Benficától visszahívta Palasicsot – három lövésből egyet sem hárított.

A nyitóforduló másik, magyar érdekeltségű meccsén Imre Bence négy góllal vette ki részét a Német Kupa-címvédő THW Kiel Erlangen elleni 31-29-es, csütörtöki sikeréből. A másodosztályban Nagy Benedek hat védése és Leimeter Csaba egy gólja ellenére a Balingen-Weilstetten 31-26-ra kikapott a Potsdam otthonában.

A Melsungen csütörtökön a Gummersbach otthonában lép pályára, a Kiel szerdán a Wetzlart fogadja a következő fordulóban.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ez bizony komoly vita

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu