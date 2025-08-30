Drámai véget ért a magyar válogatott kapusainak Bundesliga-debütálása

A tavaly Európa-liga-elődöntős, Német Kupa-döntős és Bundesliga-bronzérmes Melsungen legutóbb több mint egy éve, tavaly májusban kapott ki hazai pályán a német bajnokságban, így bizakodva várhatták a kézilabda-szurkolók a Rhein-Neckar Löwen elleni idénynyitót. A hazaiaknál az eddig is a csapatnál lévő Sipos Adrián mellett két magyar válogatott játékos is először lépett pályára: Bartucz László és Palasics Kristóf volt a két kapus.

Sipos Adrián és Dainis Kristopans sem tudott segíteni a Palasics Kristóffal és Bartucz Lászlóval is felálló Melsungenen. Fotó: DPA/Marius Becker

A Melsungen jól is kezdte a találkozót, és a szünetben, majd a második félidő elején is előnyben volt, a kétszeres bajnok mannheimiek azonban fordítani tudtak, így a hajrában a házigazda szaladt az eredmény után. Maik Machulla vezetőedző bemutatkozása a Löwen kispadján végül jól alakult, ugyanis az utolsó percben ismét elléptek két góllal a vendégek, ráadásul egy időn túli hétméterest is kivédett David Späth kapus.

A Bundesliga honlapja szerint Sipos Adrián két lövésből két gólt szerzett, míg

Palasics Kristóf harminckét kísérletből nyolc (25 százalék), Bartucz László hét próbálkozásból két (29 százalék) lövést védett.

A túloldalon is védte Magyarországról ismerős név a kaput, a Veszprémtől Löwenbe igazolt Mike Jensen – akinek a sérülése miatt a magyar bajnok a Benficától visszahívta Palasicsot – három lövésből egyet sem hárított.

A nyitóforduló másik, magyar érdekeltségű meccsén Imre Bence négy góllal vette ki részét a Német Kupa-címvédő THW Kiel Erlangen elleni 31-29-es, csütörtöki sikeréből. A másodosztályban Nagy Benedek hat védése és Leimeter Csaba egy gólja ellenére a Balingen-Weilstetten 31-26-ra kikapott a Potsdam otthonában.

A Melsungen csütörtökön a Gummersbach otthonában lép pályára, a Kiel szerdán a Wetzlart fogadja a következő fordulóban.