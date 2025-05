Ma este a magyar kézilabda sorsával is játszanak Berlinben

Miután az előző évezred végén a VfL Gummersbach volt a német kézilabda Bundesliga egyeduralkodója, a századfordulótól kezdve legtöbbször a THW Kiel csapata ült a trónra. A bajnokság elmúlt húsz kiírásából tizenhármat is Imre Bence jelenlegi együttese nyert meg, de az elmúlt kilenc idényből csupán háromszor lett a Kiel a bajnok – a Rhein-Neckar Löwen, az SG Flensburg-Handewitt és az SC Magdeburg is két-két alkalommal ünnepelhetett ebben az időszakban. Négy fordulóval a mostani évad vége előtt a címvédő Magdeburg és a rekordgyőztes Kiel mellett további két csapatnak van esélye a bajnoki címre, méghozzá az előbbi kettőnél is jóval nagyobb: a Füchse Berlin és a Sipos Adriánt foglalkoztató MT Melsungen csütörtök esti egymás elleni meccse dönthet a végső győzelemről.

Akár Sipos Adrián (jobbra) Mathias Gidsel elleni védekezése is eldöntheti a Melsungen és a Füchse Berlin mérkőzését a német kézilabda Bundesliga rangadóján. Fotó: DPA/Andreas Gora

A Füchse Berlin és a Melsungen is először lehet német bajnok

A Füchse az elmúlt tíz évben háromszor is megnyerte a második számú európai kupasorozatot (jelenlegi nevén Európa-ligát), amely eddigi 43 kiírásából 28-szor német csapat emelhette fel a trófeát. A berliniek a saját bajnokságukban már nem voltak ennyire sikeresek a múltban, a legnagyobb sikerüket a tavalyi ezüstérem jelentette. Ennek köszönhetően a Bajnokok Ligája főtábláján is elindulhatott a fővárosi együttes, ott pedig továbbra is menetel: június közepén a Nantes ellen lép pályára a kölni Final Four elődöntőjében. A berliniek a BL-csoportkörben öt vereséget szenvedtek (köztük odahaza a Veszprémtől), hazájuk bajnokságában viszont csupán hármat, és ezek közül is az utolsót még decemberben.

Ami az alig tízezres lakosságú Melsungen kézilabdacsapatát illeti, Sipos Adrián jelenlegi együttese 2005 óta szerepel a Bundesligában, ahol egy 2016-ban szerzett negyedik hely az eddigi legjobbja.

A 2023–24-es idényben ötödik és kupadöntős volt a klub, ám ennek ellenére váratlannak számít a mostani évadban nyújtott teljesítménye.

A melsungeniek a bajnokságban hazai pályán eddig mind a tizenöt hazai mérkőzésüket megnyerték, továbbá ismételten ezüstéremig jutottak a Német Kupában, míg az Európa-ligában fordulatos párharcokkal került be a Final Fourba. A hamburgi négyes döntőt a hétvégén rendezték, és ez már kevésbé sikerült a Szegedről ismerős Roberto García Parrondo együttesének: az elődöntőben hosszabbítás után maradt alul a későbbi győztes Flensburggal szemben, majd a bronzmérkőzésen Imre hat góljának is köszönhetően a Kiel bizonyult jobbnak.

Egyetlen trófea maradt tehát elérhető Siposéknak: a Bundesliga-cím.

A szerda esti sikerével a BL-elődöntős Magdeburg átvette a vezetést a bajnoki tabellán, ám eggyel több mérkőzést játszott, mint a két legnagyobb riválisa, akik egy-egy ponttal állnak a címvédő mögött.

A kézilabda Bundesliga élmezőnye: 1. Magdeburg 51 pont (31 mérkőzés), 2. Melsungen 50 (30), 3. Füchse Berlin 50 (30) Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény dönt, ezek eddig az alábbiak: Magdeburg–Füchse 30-33, Magdeburg–Melsungen 29-28, Füchse–Magdeburg 31-31, Melsungen–Magdeburg 31-23, Melsungen–Füchse 33-31.

Sipos Adriánék a Német Kupa és az Európa-liga végjátékában már összeomlottak, a bajnokságban ezt elkerülnék. Fotó: DPA/Marius Becker

Csütörtökön este (20.00, tv: Sport1) az utolsó egymás elleni meccsre is sor kerül a három csapatot illetően: az odahaza veretlen Füchse Berlin a Melsungent fogadja. A Max-Schmeling-Halléban megrendezett találkozóra pillanatok alatt elfogyott a kilencezer jegy, az állóhelyeken is hatalmas zsúfoltság lesz, mert mindenki látni akarja a „bajnoki döntőt". A Melsungen csapatkapitánya, Timo Kastening szerint inkább a berlinieken van nyomás, míg a hazaiak sportigazgatója Stefan Kretzschmar szerint az a fontos, hogy a két együttes nehogy kikaparja a gesztenyét a nevető harmadik Magdeburgnak.

A korábbi eredmények és a hátralévő mérkőzések miatt a döntetlen Sipos Adriánék bajnoki címét vetítené előre.

Mindez azért van, mert az ő sorsolásuk a legkönnyebb, és a vendégek pontszerzés esetén a Magdeburg után a Füchséhez képest is jobb egymás elleni eredménnyel rendelkeznének. No persze kézilabdában nehéz döntetlenre játszani, ám ezúttal a szokásosnál jóval kisebb szorzója lehet ennek a végkimenetelnek.

A bajnoki címre még reálisan esélyes csapatok hátralévő mérkőzései: Melsungen: Eisenach (otthon), Lemgo (o), Potsdam (idegenben)

Magdeburg: Lemgo (i), Flensburg (o), Bietigheim (i)

Füchse: Stuttgart (i), Gummersbach (o), Löwen (i) Az utolsó három fordulóra június első nyolc napján kerül sor.

Bartucz és Palasics BL-indulása is múlhat a csütörtöki rangadón

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) döntése értelmében a 2025–26-os idényben legfeljebb két német csapat szerepelhet a BL csoportkörében, méghozzá a Bundesliga tabellájának első két helyezettje.

Azaz – feltéve, hogy a Magdeburg a hátralévő három meccsét is megnyeri – a csütörtök esti Füchse Berlin–Melsungen mérkőzés vesztese nem csupán az arany- és az ezüstéremről, de a Bajnokok Ligája-indulásról is lemarad.

Ami a labdarúgó BL-hez szokott rajongóknak meglepő lehet, hogy a címvédőnek nem jut hely a következő idényben. Ez azt jelenti, hogy ha a Füchse vagy a Magdeburg a német bajnokságban csak bronzérmes (vagy negyedik) lesz, akkor még Bajnokok Ligája-győzelem esetén sem indulhat el a legrangosabb európai kupasorozat 2025–26-os kiírásában.

Bartucz László és Palasics Kristóf nyártól a magyar válogatott mellett a Melsungen sikereiért is közösen küzdenek. Fotó: DPA/Federico Gambarini

A Melsungennek így is, úgy is egy lehetősége van története első BL-szereplésére: ha első vagy második helyen zár a Bundesligában. Egy csütörtöki vereséggel ez nagyon távol kerülne, egy Berlinben aratott sikerrel viszont szinte biztossá válna – a győzelemmel ráadásul a bajnoki cím is karnyújtásnyira lenne Siposéktól.

Nyártól ráadásul nem csupán a 2023 óta melsungeni Sipost érintené a magyarok közül a csapat sorsa, hanem két válogatott kapust is: a Tatabányáról átigazoló Bartucz Lászlót, valamint a Veszprémből Németországba szerződő Palasics Kristófot. A magyar kézilabda jövője miatt tehát csütörtökön a Melsungen sikere lenne kedvezőbb, hiszen azzal gyakorlatilag eldőlne a csapat BL-indulása, ezzel pedig az, hogy hazánkból plusz három játékos mutathatja meg magát a következő idényben a Bajnokok Ligájában.

Összehasonlításképpen, a Veszprém és (a nők között) a Győr áprilisi BL-negyeddöntő-visszavágóján összesen volt három magyar játékos – Palasics, Ligetvári Patrik, illetve Győri-Lukács Viktória – a két hazai csapat keretében.