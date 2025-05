Palasics Kristóf álma valóra válhat a bajnoki döntőben

Január végén jelentette be Palasics Kristóf, hogy nem hosszabbítja meg a One Veszprém csapatánál lejáró szerződését, és a nyártól a Bundesliga bajnokesélyeséhez, a Melsungenhez szerződik. A kapus a portugál Benfica csapatánál játszott akkor, és úgy tervezte, ott fejezi be az idényt, ám a veszprémiek kapusa, Mike Jensen megsérült, így azonnali megoldást kellett találni a pótlására. A klub élt a kölcsönszerződésben leírtakkal, és hazarendelte a magyar válogatott kapust, aki azonnal kupadöntőt játszott, és debütált a Bajnokok Ligájában.

Palasics Kristóf első bajnoki döntőjére készül, aranyéremmel zárná a veszprémi beugrását Fotó: veol.hu

Fókuszban a Veszprém-Szeged bajnoki döntő

A Magdeburg elleni visszavágón hiába hozott több bravúrt is a kapuban, a csapat nem jutott be a négyesdöntőbe. A kiesés okozta csalódottságot kevesebb mint egy hónapjuk volt feldolgozniuk a játékosoknak, akik pénteken már a bajnoki döntő első mérkőzésén lépnek pályára a Szeged ellen.

A kiesés után jól jött, hogy a válogatottal készültünk az Eb-selejtezőkre. A legrosszabb az utolsó másodpercben kikapni és kiesni, ezt sajnos már januárban, a világbajnokságban a horvátok ellen is átéltem. Nehéz, és mindig egy kicsit nehezebb megemészteni, de nem szabad ebbe beleragadnunk, a fókusz már hetek óta a bajnoki döntőn van. A csapatnak a BL-négyesdöntő volt a célja, de nekünk és a Szegednek is alap célkitűzésünk a bajnoki cím megszerzése. Nem sikerült eljutnunk Kölnbe, és ez még motiváltabbá tesz bennünket a hazai döntőre

– mondta lapunknak Palasics Kristóf.

A Veszprém magyar kapusa javítana a Szeged elleni mérlegén Fotó: Peka Roland

A bajnoki döntő minden magyar kézilabdázó álma

Bár a válogatott kapus már belekóstolt a Veszprém–Szeged-párharcok hangulatába, egy bajnoki finálé mindig más ebből a szempontból is.

A Benficával, főleg a bajnokságban a Porto és a Sporting ellen vagy az Európa Ligában is játszottunk nagyon éles mérkőzéseket. Magyar játékosként nyilván más lesz megtapasztalni egy magyar bajnoki döntőt a pályán. Ez és a hazai bajnoki cím szerintem minden magyar játékos álma. Nagyon kíváncsian várom, hogy milyen lesz a hangulat akár itt Veszprémben, akár ott Szegeden. A Pick Arénában még nem léptem pályára telt házas mérkőzésen. Biztos vagyok benne, hogy mindez még jobb teljesítményt hoz ki belőlem és a csapatból is

– fogalmazott a 22 éves kapus. Hozzátette, hogy ez a rövid veszprémi kitérő a Bundesliga előtt hasznára válik, mivel belekóstolhatott, hogy milyen egy BL-topcsapattal készülni, a világ legjobb játékosaival együtt dolgozni.

Ebből megpróbálok minél többet magammal vinni, minél többet kamatoztatni abból, amit itt tanulok.

A One Veszprém–OTP Bank-Pick Szeged férfikézilabda bajnoki döntő első mérkőzését pénteken játsszák a veszprémi One Arénában (tv: M4, 19.15), a döntő két nyert mérkőzésig tart.