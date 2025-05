A Bundesligában folytatja a magyar válogatott közönségkedvenc

Bartucz László szerződtetését a hesseni klub szerdán a hivatalos felületein jelentette be. A magyar válogatott kapus nyáron csatlakozik új együtteséhez. Az Európa-bajnoki ötödik helyezett, olimpikon Bartucz a térdműtéten átesett montenegrói Nebojsa Simic pótlására érkezik a Melsungenhez, ugyanis a német csapat hálóőrének áprilisban elszakadt a keresztszalagja, jövő tavaszig biztosan nem léphet pályára.

Egy klubban szerepelhet Bartucz László és Palasics Kristóf. Fotó: MTI/Illyés Tibor

– Olyan tapasztalt kapust kerestünk, aki remekül kiegészíti a másik új kapusunkat – mondja Michael Allendorf, a Melsungen sportigazgatója, aki Palasics Kristóf érkezésére is utalt ezzel. Hozzátette, hogy Bartucz mindkét kritériumot száz százalékban teljesíti. A klub honlapja szerint Bartucz László óriási lehetőségként írja le klubváltását.

Nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen nagy klubban játszhatok. Szeretnék bizonyítani ezen a szinten, és a csapattal a címekért küzdeni

– mondta a magyar válogatott hálóőre.

A Melsungen jelenleg a második helyen áll a német élvonal tabelláján, de csak rosszabb gólkülönbsége miatt szorul a listavezető Füchse Berlin mögé, emellett elődöntős az Európa-ligában.

Harmadik magyarként érkezik a Melsungenhez

Bartucz Lászlón kívül két magyar játékosa van még a Bundesliga-csapatnak: a beálló Sipos Adrián, aki 2023 óta erősíti a csapatot, továbbá a kapus Palasics Kristóf, aki szintén nyáron igazol oda Veszprémből, ahová a tavasszal tért vissza portugáliai kölcsönjátékából.

Ahogy a Melsungen közleménye fogalmaz, Bartucz számára ez megkönnyítette a döntést.

Michael Allendorf, a Melsungen sportigazgatója a két magyar kapus kapcsán úgy fogalmazott, hogy a 23 éves Palasics sok perspektívát, míg a 33 éves Bartucz sok tapasztalatot hoz csapata számára. Allendorf szerint fontos, hogy „megbízható és kiegyensúlyozott páros legyen ebben a pozícióban”.

Hogyan alakult eddig Bartucz László pályafutása?

Bartucz László Békéscsabán kezdett kézilabdázni, majd négy szezont töltött a budapesti PLER KC csapatában, ahol élete első NB I-es meccsét játszhatta. Ezt követően három időszakban is őrizte a Tatabánya kapuját (2011–13, 2018–22 és 2023–25). Az első tatabányai korszaka előtt Pécsen is játszott, majd 2013 és 2018 között a Cegléd és a Csurgó játékosa is volt. Mielőtt két éve visszatért a Bányászhoz, egy idényen keresztül a Gyöngyöst is erősítette. Ugyan korábban volt próbajátékon Rhein-Neckar Löwennél, végül nem jött össze az átigazolás, a Bundesligában szereplő MT Melsungen lesz Bartucz karrierjének első külföldi állomása.

Bartucz László számos emlékezetes produkciója közül kiemelkedik, amikor szenzációs teljesítményével az olimpiára védte a magyar válogatottat: