Megfojtottak egy hajléktalant a New York-i metrón

A manhattani F vonalon történt gyilkosság miatt a rendőrség és az ügyészség is vizsgálatot folytat. Szerda délutánig senkit sem tartóztattak le. A büntetőeljárás során eldőlhet, hogy az a személy, aki fojtogatta az utast, jogosan alkalmazott-e erőszakot. A New York-i jog szerint alkalmazható fizikai erőszak, ha a szükségessége – önvédelemből vagy mások védelmében – jogosan feltételezhető. Halált okozó fizikai erőszakot azonban csak akkor lehet alkalmazni, ha a támadó is ezt teszi, vagy okkal feltételezhető, hogy ezt fogja tenni. A szemtanúk szerint Neely „ellenségesen és zavaróan” viselkedett, írja a New York Times.



A rendőrség hétfő este kihallgatott egy 24 éves férfit, de szabadon engedték, azonban továbbra is nyomoznak az ügyben. Az ügyészi hivatal szintén nyomozást rendelt el.



Természetesen ismét voltak, akik nem haboztak politikai ügyet csinálni a tragikus esetből. Alexandria Ocasio-Cortez baloldali képviselő például gyilkosságnak nevezte az incidenst, New York polgármestere, Eric Adams azonban egy, a CNN-nek adott interjúban óvatosságra intett az eset minősítésében. „Nem hiszem, hogy ez nagyon felelősségteljes lenne akkor, amikor még folyik a nyomozás. Hagyjuk, hogy az ügyész a bűnüldöző hatóságokkal együtt kivizsgálja az esetet” − mondta Adams.



Baloldali politikusok lincselésnek nevezték Neely halálát, aki fekete volt, míg az őt megfojtó másik utas fehérnek tűnt.



Az eset kapcsán New York városa kénytelen szembenézni azzal a kérdéssel, hogy hogyan csökkentse a bűnözést és a mentális betegséggel küzdő hajléktalanok számát, miközben tiszteletben tartja a legsebezhetőbb lakosok jogait. A kérdés egyik központi eleme lett Adams polgármester politikájának.

