„Nem ment el Putyin esze”

− Hogyan fogja megváltoztatni a modern hadviselést az ukrajnai háború?

− Egy nagyon érdekes helyzetnek vagyunk szemtanúi. 1945 óta nem kellett aggódnunk amiatt, hogy kiterjedt szárazföldi harcok folynak Európa területén, most pedig ez történik. Egy nagyon különleges hibrid háború zajlik, ahol a gyalogság és a páncélozott egységek az eddigiektől eltérő módon harcolnak egymással, a légierőt pedig teljesen másképpen alkalmazzák, mint a korábbiakban, elég csak a drónokra gondolnunk. Emellett a hírszerzés is sokkal nagyobb szerepet játszik a konfliktusban, mint az eddigi háborúk során bármikor. Fontos leszögezni, hogy egy proxy háborúról van szó, az Egyesült Államok fegyvereket, hírszerzést és kiképzést biztosít szövetségesének egy másik szuperhatalommal szemben. Az egész helyzet tehát rendkívül izgalmas azoknak, akik ezen témákat kutatják, ezzel együtt rendkívül veszélyes is. Mint nyugalmazott tiszt, pontosan tudom, hogy milyen veszélyeket rejt ennyi katona bevetése, könnyen hiba csúszhat a számításokba. Egy tizenkilenc éves katona még mindig csak egy fiatal.

A jelenlegi kiszámíthatatlan háborús környezet nagyon veszélyes helyzeteket eredményezhet, amelyek könnyen további eszkalációhoz vezethetnek. Úgy is fogalmazhatunk, hogy egy 1914-hez hasonló pillanatot élünk át, amikor egy váratlan incidens az I. világháború kitöréséhez vezetett. Senki nem számított rá, senki nem látta, hogy milyen következményeket fog szülni, éppen ezért nagyon aggódom.