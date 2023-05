Szerbiai bírósági ítélet a kétnyelvű táblákról

A párt Facebookra feltöltött közleménye szerint a felügyelőség hivatalos értesítésben tájékoztatta a VMDK-t, hogy megállapította a törvénysértés tényét, és elrendelte a feliratok pótlását magyar, illetve horvát nyelven. Mint fogalmaznak, ez azt jelenti, hogy Zombor városvezetése köteles a községhez tartozó Bezdánban, Nemesmiliticsen és Bácsgyulafalván magyarul, ahol pedig a horvát nyelv is hivatalos, ott horvátul is feltüntetni az érintett településneveket. Szabadka esetében ugyanez vonatkozik magára a városra és Palicsra is – ott is ki kell írni a megnevezéseket az ott élő nemzeti közösségek nyelvén is.

A VMDK aláhúzza,

feltételes módban kezelik a mostani döntést, mert tisztában vannak azzal, hogy „hol élnek, és kik vannak hatalmon ezekben a községekben”.

A Facebook-posztban azt írják, részükről nincs megállás, „addig járnak a nyakukra”, amíg a táblák nem lesznek a helyükön. A párt a helyzetről szóló részletes beszámolót a következő napokra ígért.

Nem ez az első eset, hogy a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége akciót hajtott végre a hivatalos nyelvhasználat tiszteletben tartásáért. A minap például a párt elnöke, Csonka Áron maga törölte le a bácsgyulafalvi helységnévtábláról a magyar megnevezést eltakaró festéket. Egy másik videójukon pedig azt látni, hogy szintén ezen a településen magyar feliratú molinót feszítenek ki a szerb megnevezés mellé. Az akció alkalmával a párt elnöke hangsúlyozta, nem a szerb feliratok ellen, hanem a magyar feliratok mellett kampányolnak, vagyis nem a táblák lebontása a céljuk, hanem hogy a kisebbségek nyelvén is megjelenjenek a feliratok.

Borítókép: Magyar nyelvű molinó a település nevével (Fotó: Facebook/VMDK)