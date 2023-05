„A nyomás ellenére sem adjuk fel a béke melletti elkötelezettségünket és nemzeti érdekeinket”

Óriási a nyomás az ukrajnai fegyverszállítások, az újabb szankciók ügyében, azonban a kormány ennek ellenére sem adja fel a a béke melletti elkötelezettségét és a nemzeti érdekeit – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben, az európai uniós külügyi tanács ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető közölte, hogy

továbbra is harcias a hangulat, a tagállamok többsége a magyar kormánnyal szemben hisz abban, hogy a háborúnak lehet katonai megoldása, miközben ez a harcok elhúzódásának kockázatával jár.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarországra és a magyar kormányra továbbra is hatalmas nyomás nehezedik, ugyanis az európai vezetők továbbra is támogatják a fegyverszállításokat, illetve azt gondolják, hogy az ukrajnai háborút kizárólag fegyveres úton lehet lezárni, az európai békekeretből pedig továbbra is Ukrajna felfegyverzését akarják finanszírozni a nyugati országok. A békekeretből mostanáig 5,7 milliárd eurót költött el az Európai Unió arra, hogy kifizesse az uniós országok fegyverszállításának egy részét. Most újabb 500 millió eurót költenének a békekeretből, amelyet a fegyverszállító tagországoknak fizetnének ki.

Mi továbbra is azt gondoljuk, hogy a fegyverszállítások rosszak, a fegyverszállítások a háború eszkalációjának veszélyét hozzák magukkal, és a fegyverszállítások nyomán a háború hosszabb lesz, és minél hosszabb a háború, annál többen halnak meg

− fogalmazott a külügyminiszter, hozzátéve, hogy Magyarország ezért sem szállít fegyvereket Ukrajnába.