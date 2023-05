„A NATO nem a kisebbségi jogok megvitatásának platformja”

Ahogy az Európai Unió bővítésénél is, a NATO esetében is meg kell felelniük bizonyos feltételeknek a csatlakozni vágyó országoknak. Natalja Galibarenko az ukrán védelmi minisztert, Olekszij Reznyikovot idézve elmondta, Ukrajna csupán a 18 százalékát teljesítette ez idáig a feltételeknek, ám becslések szerint ez az érték a 30-35 százalékot is elérheti.

Magyarellenes kirohanások az ukrán elnök szájából

A soron következő NATO-csúcstalálkozó előtt azonban több ügyet is rendeznie kell Ukrajnának, beleértve a napokban hatalmas port kavaró botrányt:

kiszivárgott titkosszolgálati iratokból az derült ki, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt tervezte, felrobbantja a Barátság kőolajvezeték Magyarországra tartó ágát azért, hogy megpróbálja tönkretenni a magyar ipart.

Mindezeken felül az ukrán elnök folyamatos zsarolással, valótlanságokkal és olykor abszurd, cinikus történelmi párhuzamokkal próbál nyomást gyakorolni a magyar kormányra annak érdekében, hogy adja fel a békepárti álláspontját, és álljon a háborút támogató országok közé. Zelenszkij először tavaly támadt hazánkra és Orbán Viktor miniszterelnökre. Az ukrán elnök akkor az Európai Tanács ülésén videós bejelentkezésben a budapesti Duna-parton lévő holokauszt-emlékhelyre, a cipőkre utalva a zsidóság elleni második világháborús népirtáshoz hasonlította az ukrajnai Mariupolban történteket, ahol szerinte az oroszok követtek el tömeggyilkosságot.

Később pedig azért bírálta hazánkat, mert a magyar kormány nem hajlandó bojkottálni az orosz nyersolajat.

Magyarellenes intézkedések Kárpátalján

Az elmúlt időszakban jelentősen megsokasodtak Kárpátalján a magyar kisebbséggel szembeni intézkedések, különösen Munkácson. Legutóbb a város 3. sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola tantestülete fordult a város nyíltan magyarellenes polgármesteréhez, Andrij Balogához, miután valós indok nélkül május 8-án már második alkalommal felmentették Shink Istvánt, az oktatási intézmény igazgatóját. A középiskola munkatársai az Andrij Balogának címzett nyílt levében határozottan kérik a megalapozatlan, a közösséget bántó és sértő döntés azonnali felülvizsgálatát.

A napokban pedig az is kiderült, mi lesz a tavaly októberben a munkácsi várról eltávolított turulszobor sorsa: az emlékművet egy kiállításon, négy fal közé zárva tekinthetik majd meg az érdeklődők.

A Baloga klán magyarellenes kirohanásai már a munkácsi kistérséghez tartozó településeket is elérték: a zömében magyarok lakta Fornoson és Dercenben a rendőrség közreműködésével eltávolíttatták a magyar intézményekről a zászlókat.

Borítókép: Natalja Galibarenko, Ukrajna NATO-képviseletének vezetője, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet (b) és Ben Wallace brit védelmi miniszter a NATO-tagországok védelmi minisztereinek második napi tanácskozásán Brüsszelben 2022. február 17-én (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)