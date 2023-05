Terjed az iskolai erőszakhullám a Nyugat-Balkánon

Alig múlt el pár nap, a környező országok máris attól tartanak, hogy náluk is előfordulhat a szerbiaihoz hasonló iskolai erőszak. A 13 éves fiú által elkövetett ámokfutásban nyolc gyermek és egy biztonsági őr hunyt el.

A támadónak követői is akadtak a szomszédos országokban. Egyelőre még csak a fenyegetés szintjén jelent meg az iskolai erőszak Észak-Macedóniában, de a hatóságok a szerbiai esetből tanulva komolyan vesznek minden ilyent.

Az egyik helyi általános iskola diákja például egy műanyag fegyverrel érkezett az iskolába, amelyet egy adott pillanatban az iskolatársaira szegezett, majd végül átadta a játékfegyvert. A macedón rendőrség megerősítette, hogy valóban megtörtént az eset – írja a Blic szerbiai napilap.

„Az egyik szkopjei általános iskolában a rendőrök a szülők, a tanítónő, a pszichológus és az igazgató jelenlétében beszéltek a kiskorú elkövetővel, aki az oktatási intézmény tanulója egyébként. Ezt megelőzően az iskola igazgatója tett bejelentést arról, hogy egy a diák egy műanyag pisztolyt szegezett a többi tanulóra. Az ügyeletes ügyészt is értesítették az esetről” – közölte a rendőrség.

De nem ez volt az egyetlen incidens, amely a macedón iskolákban történt. Az egyik egészségügyi szakközépiskolában a gyerekek egymást listázták, ami után szorongás lett úrrá a diákokon. Nem is véletlen, hiszen a szerbiai iskolai ámokfutást elkövető hetedikes is előre eltervezte a tettét, és felírta azon diákok neveit, akiket likvidálni akar. A macedón belügyminisztérium közlése szerint négy középiskolás fenyegető tartalmakat osztott meg a közösségi oldalukon is.

Mindkét esetben bekapcsolták az ügybe a Szociális Munkaközpontot is, amelytől azt várják el, hogy segítsen az ilyen esetek megelőzésében és kezelésében.

Az Oktatási Minisztérium pedig konzultációkat kezdett arra vonatkozóan, hogy milyen további intézkedéseket terveznek az erőszak visszaszorítására, illetve annak megelőzésére.

Amíg Szkopjében arról egyeztetnek, hogy milyen lépések szükségesek a nagyobb baj elkerülése érdekében, addig a Boszniai Szerb Köztársaságban a kormány rendkívüli ülést tartott. A belgrádi mészárlás után a kabinet úgy határozott, hogy szigorú intézkedéseket hoznak az iskolákra vonatkozóan. Ezek közé tartozik, hogy rendszeres és szúrópróba-szerű drogteszteket végeznek a fiatalokon, illetve tilos lesz a mobiltelefon használata a tanítás ideje alatt. Ez ellen még azon szülők sem tehetnek semmit, akik szerint teljes szabadság illeti meg a gyerekeket – magyarázta a döntést a Szerb Köztársaság elnöke, Milorad Dodik.

A szerb politikus kiemelte: a következő egy év alatt sor kerül a kerítések megépítésére is az intézmények körül, az iskolákban pedig csak azon tanárok és diákok tartózkodhatnak majd, akik számára épp tanítás zajlik. Előfordul ugyanis sok esetben, hogy az idősebb tanulók a szabadidejüket az iskola területén, annak udvarán töltik.

A Kurir szerbiai napilapnak nyilatkozva Momir Bratics, az iskolaigazgatók nevében azt mondta, hogy az általuk felölelt területen kielégítő a biztonsági helyzet az oktatási intézményekben. A szakember a mobiltelefonokról szólva elmondta, már több esetben panaszkodtak a tanárok, hogy a gyerekek használják azokat az órákon.