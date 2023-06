Folytatódnak a találgatások annak kapcsán, hogy kik állnak a Nova Kahovka-i vízerőmű gátját ért robbantás mögött. A gáton ugyanis olyan súlyos sérülések keletkeztek, hogy átszakadt, hatalmas árvízzel elárasztva a térséget. A lakosságot evakuálják, ám a katasztrófa a térségben harcoló orosz és ukrán csapatokat sem kíméli. Míg korábban szakértők azt állították, orosz szálakat sejtenek az akció mögött, hogy elvágják az ukrán utánpótlási útvonalat, Tucker Carlson egy másik megközelítésbe helyezte az eseményeket. A konzervatív politikai véleményformáló, sztárműsorvezető azt mondta a Twitteren közzétett videójában:

A gát felrobbantása rosszul érintheti Ukrajnát, de még jobban fáj Oroszországnak, és pontosan ezért fontolgatta az ukrán kormány a lerombolását.

Tucker Carlson szerint ugyanis az ukránoknak kedvez a gátrobbantás. Kiemelte azt is, hogy Európa legnagyobb atomerőműve, a zaporizzsjai létesítmény is veszélybe került. „Ha ez szándékos volt, akkor nem katonai taktikáról van szó, hanem terrorcselekményről. A kérdés az, hogy ki áll mögötte” – mondta a videójában. A műsorvezető nem értett egyet azokkal az állításokkal, melyek szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök a felelős a gátrobbantás ügyében.

Az azonban bizonyos, hogy nemcsak a civilek az áldozatai a katasztrófának, hanem a térségben állomásozó katonák is. Az ukrán fegyveres erők egy tisztje arról számolt be a CNN amerikai hírcsatornának: saját szemükkel látták, ahogy az ár elsodorja az orosz katonákat a Dnyipro folyó partjáról. Andrej Pidlisnyi beszámolója szerint többen életüket vesztették, és sokan szenvedtek súlyos sérüléseket is.

Az orosz oldalról senki sem tudott elmenekülni. Mindenkit elsodort az ár

– magyarázta a tiszt.

Pidlisnyi szerint a Dnyipro keleti partja, ahol az oroszok állomásoznak, alacsonyabban fekszik, ezáltal gyorsabban elárasztotta ezeket a területeket ez árvíz. Hozzátette: az orosz erőket valószínűleg nem figyelmeztették előzetesen, attól tartva, hogy a gátrobbantás terve még idő előtt napvilágot lát. A tiszt szerint – ahogyan azt az ukrán kormány is állítja – az oroszok követték el a támadást a Nova Kahovka-i vízerőmű ellen, hogy megzavarják az ukránok előkészületeit a közelgő offenzívára. – Hajnali három óra környékén az ellenség felrobbantotta a Kahovka vízerőművet, hogy megemelje a vízszintet, ezzel elárasztva a Dnyipro folyó bal partját, valamint az ott található településeket. Mindezzel lehetetlenné téve az ukrán fegyveres erők előrenyomulását – részletezte álláspontját a katona.