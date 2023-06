Brüsszel előre hozott választásokkal oldaná meg a koszovói feszültséget

Josep Borrell, az Európai Unió külpolitikai főképviselője úgy véli, hogy Észak-Koszovóban előre hozott helyi választások jelentik a következő lépést a Belgrád és Pristina között kialakult feszültségek enyhítésében – számolt be az Euractiv brüsszeli hírügynökség. Borrell az uniós külügyminiszterek hétfői luxembourgi találkozója után úgy nyilatkozott, hogy új választásokat kell kiírni, amelyeken a szerb kisebbség is részt venne, ez az EU és az Egyesült Államok egyik legfontosabb követelése, amelyhez Pristina is hozzájárult.

Borrell elmondása alapján mindenki egyetért abban, hogy nem fenntartható állapot az, hogy a NATO-nak kell védeni a 2-3 százalékkal megválasztott polgármesterek hivatalát.

A megbeszélésen Borrell tájékoztatta az uniós országok külügyminisztereit a térségben zajló legújabb fejleményekről. Abban mindenki egyetértett, hogy azonnali deeszkalációra, vagyis a konfliktus mielőbbi enyhítésére van szükség. Az uniós főképviselő felhívta rá a figyelmet, hogy az EU politikai és pénzügyi intézkedéseket fog hozni bármelyik kormánnyal szemben, ha az nem törekszik a kapcsolatok normalizálására.