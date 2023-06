Gátrobbantás Ukrajnában: miért nem gyanúsította meg rögtön az oroszokat az Egyesült Államok? + videó

Kiszelly Zoltán politológus, a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója, Hont András, az Átlátszó újságírója és Kulifai Máté, a Hetek lapszerkesztője voltak Lánczi Tamás vendégei.

A műsor első témája a Nova Kahovka-i vízerőmű felrobbantása volt. Az oroszok által ellenőrzött Nova Kahovka-i gát átszakadása humanitárius katasztrófát is okozott. A háborús felek egymásra mutogatnak, Charles Michel, az Európai Tanács elnöke azonban szinte rögtön kijelentette, hogy az oroszok felelősek a robbantásért.

Hont András újságíró azt mondta, meg lenne lepve, ha nem az oroszok lettek volna. Szerinte még azt is beleszámítva, hogy ettől akadozhat az orosz kézen lévő Krím vízellátása, valószínűleg Moszkva ezzel akarta megakasztani a régóta ígérgetett ukrán ellentámadást.

Van egy agresszor, amely úgy is fog eljárni, ahogy az agresszorok el szoktak járni

– tette hozzá.

Kiszelly Zoltán is azt a verziót tartja valószínűbbnek, amelyet Hont András vázolt fel, de hozzátette, hogy vannak ellenérvek is. Felidézte: az ukránok is felrobbantották Irpinynél a gátat, amikor a háború elején az oroszok Kijev felé tartottak, ahogy a Kercsi hidat is ők repítették a levegőbe. Azzal, hogy a gát felrobbant, és a víz elárasztott körülötte mindent, az oroszoknak most egy ideig egy legalább kilencven mérföldes területet nem kell védeniük.

Kulifai Máté rámutatott: érdekes, hogy az Egyesült Államok nem nevezte meg Oroszországot mint felelőst, az Európai Unióval ellentétben. Hont András ezzel kapcsolatban megjegyezte: Amerika első számú ellensége valójában Kína, nem pedig Oroszország, ezért az ukrajnai háború deeszkalációjában érdekelt.