Nem enyhülnek a franciaországi zavargások, de az államfő közben egy koncerten szórakozik + videók

Lángokban áll Franciaország, sorozatban harmadik napja tartanak a zavargások, miután Nanterre-ben egy rendőr lelőtt egy 17 éves tinédzsert, aki ellenállt az igazoltatásnak. A lövést követően az autó még megtett néhány métert, de a sofőr olyan súlyosan megsérült, hogy pár perccel később meghalt.

Az ügyész elmondása alapján a fiú a végzetes lövést megelőzően egyszer már megtagadta a rendőrökkel való együttműködést, nem volt hajlandó igazolni magát és menekülőre fogta, száguldozás közben pedig egy kerékpárost és egy gyalogost is veszélybe sodort.

Selon le procureur de #Nanterre, #Nahel a commis un 1er refus d'obtempérer avant de prendre la fuite. Durant la course poursuite, il a mis en danger un piéton et un cycliste (témoignages des policiers et vidéosurveillance).pic.twitter.com/tpOQ5u8WX3 — Gilbert Collard (@GilbertCollard) June 29, 2023

Az algériai származású fiú anyja azonban kitart Nahel ártatlansága mellet és felvonulást szervezett a fiú emlékére. A rendezvényen részt vett a rendőrgyűlölő BLM-aktivista, akinek többszörösen visszaeső öccse 2016-ban hunyt el rendőri intézkedést követően, máig tisztázatlan körülmények között. Azóta Assa Traoré minden adandó alkalmat megragad, hogy kifejezze a rendőrök iránti gyűlöletét, ez most is így történt, a mali származású fiatal nő az első sorban virított a felvonuláson.

#Nanterre #Marcheblanche Assa Traoré en première ligne sur le char avec la mère de Nahel. Elle harangue la foule: "On va leur montrer que la force, c’est nous" @sudouest pic.twitter.com/mFGYg7S9BN — Julien Rousset (@julienrousset) June 29, 2023

A szélsőbal hamar felkarolta a lelőtt fiú, Nahel édesanyját, az alábbi felvételen, melyen a felvonulás pontos helyét és időpontját jelenti be, Assa Traoré társaságában látható.

La maman de Nahel annonce que la marche sera au 144 avenue Pablo Picasso et non à la Préfecture, demain à 14h (via @laveritepradama) pic.twitter.com/b852fJ70OV — Malik Milka (@abdelmalik92) June 29, 2023

A fotókon az is látszik, hogy hamar elkészültek a Traoré klán védjegyévé vált pólók is, ezúttal Nahel nevére applikálva, a szélsőbalos aktivisták és Nahel anyja is „Justice pour Nahel” (igazságot Nahelnek) feliratú pólót viselt a rendezvényen. A gyászoló édesanya mással is felhívta magára a figyelmet, a felvonulás közepette felpattant egy robogóra és a kétkerekűt bömböltette. Gilbert Collard jobboldali francia EP képviselő a hangosan éljenző tömeggel kapcsolatban azt firtatta, hogy hol marad a szomorúság és a gyász?

Regardez cette foule hurler lorsque la mère de Nahel monte sur une moto : Où sont la tristesse et le deuil ?



Src : Fdesouche pic.twitter.com/U46Em98xqA — Gilbert Collard (@GilbertCollard) June 29, 2023

Valóban nem a csendes megemlékezés jellemezte a fiú emlékére szervezett felvonulást, Nanterre-ben elfajultak a dolgok, a tüntetők egy rendőrt megfenyegettek, hogy elvágják a torkát, a rendfenntartóknak könnygázt kellett bevetniük.

🔴 Les CRS font usage de gaz lacrymogène : tensions en cours à #Nanterre. pic.twitter.com/qsn9xlYFPR — Clément Lanot (@ClementLanot) June 29, 2023

Több városban is zavargások törtek ki, országszerte törtek-zúztak a tiltakozók. A fővárossal szomszédos Seine-Saint-Denis megye minden települése érintett volt, Aubervilliers-ben 12 buszt felgyújtottak, a járművek teljesen kiégtek.

Émeutes: 12 bus de la RATP ont été brûlés cette nuit à Aubervilliers pic.twitter.com/xme8hXLplA — BFMTV (@BFMTV) June 30, 2023

Párizsban is rettentő rombolást végeztek a zavargók, a francia főváros központjában rongáltak és fosztogattak, a fekete ruhába öltözött csürhe betörte egy belvárosi üzlet kirakatát, majd behatoltak a boltba, hogy kifosszák azt. A bandába verődött fiatalok több párizsi üzletet is kifosztottak, köztük ékszerboltokat is és felgyújtottak egy éttermet.

Troisième nuit de violences: des pillages ont eu lieu en plein cœur de Paris pic.twitter.com/GY8EmvKut6 — BFMTV (@BFMTV) June 30, 2023

Biztonsági okokból néhány vonal kivételével Párizsban leállították a villamosközlekedést, a forgalom várhatóan délben indulhat meg újra.

❌ Le trafic est interrompu sur l'ensemble de la ligne en raison de mesures de sécurité. Heure de reprise estimée : 12h00. #T5 #RATP — T5 (@T5_RATP) June 30, 2023

Vidéken is nagy rombolás volt, Marseille-ben autókat gyújtottak fel.

Marseille : Situation extrêmement tendu avec de nombreux véhicules retournés puis mis à feu

Et une jeune fille perdue au milieu de tout ça...

Mais qu'est ce qu'elle fait à traîner avec ces gens !#Nanterre pic.twitter.com/DfGRBqBB1M — Réalité Actuelle (@ReaActuelle) June 29, 2023

A Le Figaro értesülései szerint országszerte több 421 személyt vettek őrizetbe a hatóságok, ebből 242 letartóztatás a párizsi régióban történt, az őrizetbe vett személyek zöme 14 és 18 év közötti fiatal.

Gérald Darmanin belügyminiszter Twitter-bejegyzése alapján a letartóztatások végleges száma 667.

Cette nuit, nos policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont encore fait face, avec courage, à une rare violence.



Conformément à mes instructions de fermeté, ils ont procédé à 667 interpellations. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 30, 2023

Az országos zavargások közepette az államfő ismét túlfeszítette a húrt. Miközben országszerte már második napja zavargások folytak, szerda este Emmanuel Macron francia elnök úgy érezte, ez a megfelelő pillanat a szórakozásra. Macron és felesége Sir Elton John koncertjén tette tiszteletét a párizsi Accor Arénában, amiről videó és fotó is készült, látszik, hogy a francia first lady remekül érzi magát.

🇫🇷 FLASH - Emmanuel #Macron a été aperçu au concert d’Elton John hier soir, alors que plusieurs villes de France s’embrasaient suite à la mort de Nahel. (Bianca Brandolini sur Instagram) #émeutes pic.twitter.com/9tSHbwllz4 — Mediavenir (@Mediavenir) June 29, 2023

Az énekes partnere, David Furnish csütörtökön Instagram-profilján osztott meg egy képet magáról, az énekesről, Macronról és feleségéről, Brigitte-ről „a párizsi színfalak mögött” aláírással.

Thierry Mariani, a Marine Le Pen vezette Nemzeti Összefogás európai parlamenti képviselője szerint Macron „teljesen felelőtlen”. „Miközben Franciaország lángokban állt, Macron inkább Elton Johnnak tapsolt.”

«Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant» Ecclésiaste 10,16



Pendant que la France s’enflammait, Macron n’était pas aux côtés de son ministre de l’intérieur ou des policiers…mais avait préféré applaudir #EltonJohn.



À chacun ses priorités !

Totalement irresponsable🤦‍♂️ pic.twitter.com/nuHyFAaKbm — Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) June 29, 2023

A közösségi oldalakon rengetegen felháborodtak a francia államfő viselkedésén, volt, aki azt írta, rossz volt az időzítés, de olyan kritika is érte Macront, hogy mindennél lejjebb süllyedt. Míg néhány, a közösségi médiában keringő, állítólag Macronról a koncerten készült videóról bebizonyosodott, hogy korábbi eseményekről származik, az elnökről egy olasz modell által posztolt videó valódiságát a Libération napilap megerősítette. A francia elnöki hivatal nem kommentálta a hírt.

A válságkabinet csütörtöki ülésén Emmanuel Macron igazolhatatlannak nevezte az erőszakot és azt, hogy a Francia Köztársaságot szimbolizáló közintézményeket rongálták meg. Mivel nem csitulnak a kedélyek és polgárháború közeli állapotok alakultak ki az országban, a francia elnök pénteken 13 órára újabb válságstábot hívott össze Párizsban. Sajtóértesülések szerint emiatt Macronnak a tervezettnél korábban távoznia kell a brüsszeli csúcstalálkozóról.

Borítókép: Autókat gyújtottak fel a tüntetők Franciaország-szerte (Fotó: Europress/AFP/Zakaria Abdelkafi)