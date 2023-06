Az ukrán utánpótlás akadályozása lehetett a gátrobbantás célja

A szakértő szerint a robbantás rövid távon Moszkvának kedvez: az ukrán ellentámadás időzítése és meglepetése odalehet, az ukrán vezetésnek most elsősorban a katasztrófa következményeivel kell foglalkoznia. Másrészt ezzel sikerült a kommunikációt is elterelni, minden hír most Kahovkáról szól, nem a belgorodi megyét ért támadásokról vagy az ukrán ellentámadás helyzetéről. Hosszú távon azonban a Krím félsziget vízellátása nehezedik meg.