Szijjártó Péter: Kölcsönös az elkötelezettség Törökország és Magyarország között

– Törökország régi-új elnökét tegnap beiktatták hivatalába, így új kormány is alakult Ankarában. Az elnök nagy átalakítás mellett döntött, így mindössze két miniszter tarthatta meg a pozícióját, s új lesz a külügyminiszter is. A régi kollégával, Mevlüt Cavusoglu barátommal kis híján kilenc éven keresztül dolgoztunk együtt, nyugodtan mondhatom, emberileg is közel kerültünk egymáshoz – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán.

A tárcavezető megjegyezte, hogy az új kollégáját, Hakan Fidint is jól ismeri, ma töltötte első hivatali napját, és már telefonon egyeztettek is egymással.

Gratuláltam neki természetesen, és elmondtam neki, hogy mennyire szorítottunk Erdogan elnök úr győzelméért. Biztosítottuk egymást kölcsönös elkötelezettségünkről a két ország közötti stratégiai partnerség további fejlesztése iránt, és megbeszéltük, továbbra is kölcsönösen támogatjuk egymást a NATO-ban

– szögezte le Szijjártó Péter a bejegyzésben a közösségi oldalán.