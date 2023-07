A svéd kormány kilép az uniós zöld paktumból

A Net Zero Watch környezetvédelmi kampánycsoport elégedett Svédország döntésével. Ezzel a lépéssel Svédország közvetve elismeri az instabil szél- és napenergia gyenge minőségét. Hozzájárul az északi országokban és Németországban bevezetett megújuló energia napirend iránti általános bizalomvesztéshez is. A Net Zero Watch szerint Svédország megengedheti magának, hogy elhagyja a fosszilis tüzelőanyagokat az atomenergia, a vízenergia és a biomassza javára.

Közben Svantesson pénzügyminiszter más nyugati nemzeteket is óva intett attól, hogy vakon engedelmeskedjenek a Világgazdasági Fórum zöld programjában foglalt követelményeknek. Világossá tette, hogy a nagy iparosodott országok csak úgy tudják megőrizni fejlettségüket, és versenyképességüket, ha a gázról atomenergiára váltanak.

A német energetikai portál szakértői azzal is érveltek, hogy a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése sem országos szinten, sem globálisan nem igazán hasznos célkitűzés.

A zöldek a német ipart is megfojtanák

A svédek kemény ellenállása is azt mutatja, hogy egyes országok vezetői már nyugaton is kezdik belátni a globalista szervezetek által erőltetett indokolatlan és észszerűtlen klímapolitika tarthatatlanságát és kártékonyságát. A már említett Világgazdasági Fórum és a brüsszeli uniós vezetők irreális elképzeléseinek európai élharcosa a 2021-es választások után hatalomra került német vörös-zöld-sárga koalíció lett. A kormányzó pártok közül is a magukat zöldnek nevező valójában szélsőséges baloldali, posztnacionalista szemléletű csoportosulás képviseli a radikális energiaátállást. Legutóbb éppen azzal keltett óriási felzúdulást a német társadalomban a zöld párti gazdasági miniszter, Robert Habeck, hogy már 2024-től betiltaná az olaj- és gázfűtési rendszerek telepítését.

A kormánykoalíció az átállást csak 2025-re és fokozatosan tervezte, és a német lakástulajdonosok szövetsége Olaf Scholz kancellár közbelépését kérte. A sajtó „Hőkalapácsnak” nevezte el a Zöldek törvényjavaslatát, ami találó, hiszen lesújtó következményekkel járna, olyasmit várnak el a németektől, ami teljesen abszurd. A gazdasági miniszter – aki arról is hírhedt, hogy korábban azt nyilatkozta, hányinger kerülgeti a hazaszeretettől, és nem tud mit kezdeni Németországgal – nemrég a keletnémet gazdasági fórumon Bad Saarow-ban tett olyan kijelentést, amitől a németek megdöbbentek. Habeck arra figyelmeztetett, hogy hamarosan lejárnak az Oroszország és Ukrajna közötti gáztranzit-szerződések. Majd úgy folytatta: „Vészhelyzetben Németországnak le kell fojtania saját iparát, vagy akár le is kell állítania, hogy segíteni tudjon a szomszédos európai országokon.”

Frontális támadás az emberek tulajdona ellen

Nem véletlen, hogy a Zöldek népszerűsége az utóbbi hónapokban folyamatosan zuhan, és már csak 14 százalékos támogatottsággal rendelkeznek, miközben a patrióta jobboldali ellenzék, az AfD jóval előttük jár, a német választók 20 százaléka szavazna rájuk.

Habeck és a Zöldek ámokfutását a Bundestagban sem hagyták szó nélkül, Alice Weidel, az AfD frakcióvezetője felszólalásában úgy fogalmazott: „Habeck úr, aki összeszorítja a száját a himnusz alatt, egyértelmű jelzést küld nekünk: politikája nem szolgálja sem ezt az országot, sem annak polgárait. A miniszter lobbicsoportja által kitalált fűtési törvény a legjobb bizonyíték erre. Ez a törvény még néhány módosítással is frontális támadást jelent az állampolgárok tulajdona ellen. Kivándorlásra vagy fizetésképtelenségre kényszerítik az energiaigényes termelőipart – de ezzel a fogalommal sem tud mit kezdeni Habeck úr.” Az AfD politikusa szrint mindezt egy groteszk zöld ideológiáért teszik, amelynek nincs kapcsolata a valósággal. – Mert sem a fűtési törvény, sem a Habeck által prioritásként kezelt németországi „ipartalanítás” nem befolyásolja a globális szén-dioxid kibocsátást. Klímavédelemről ne is beszéljünk! Mert különben atomerőműveket kellene építeni és nem leállítani – hangsúlyozta Weidel.