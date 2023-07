Akár 45 Celsius-fok is lehet Olaszországban

Elérte Itáliát az idei nyár második hőhulláma, melyet a meteorológusok a mitológiából ismert háromfejű kutyáról, Cerberusról neveztek el. A Szaharából érkező erőteljes hőhullám nemcsak a héten, hanem a jövő héten is hevíti a félszigetet. A legmelegebbre kedden és a szerdán lehet majd számítani, szerdától pár fokot enyhül a kánikula.

Az északi tartományokban 35-37, a félsziget középső részén 38-40, míg a déli szigeteken 45 Celsius-fok feletti hőmérsékletre készülnek.

A legnagyobb hőséget a Szardínia szigetén, Cagliari szomszédságában található Decimomannu településen jósolják, ahol a hőmérséklet elérheti akár a 48 fokot is.

A hőmérő higanyszála országszerte 33 fok felett lesz, az éjszakai órákban sem süllyed 25 fok alá.

Az olasz meteorológusok szerint az idei lesz az elmúlt húsz év legmelegebb nyara.

A magas páratartalmú levegő megterheli a szervezetet, főként a gyermekekre és az idősekre lehet veszélyes. A hatalmas hőséget hirtelen erőteljes viharok szakíthatják meg. A félórás záporesők akár négyórás égszakadássá, jégesővé is alakulhatnak.

Hőriasztást rendeltek el több olasz nagyvárosban, Bolognában, Milánóban, Padovában és Ferrarában is. A hatóságok felhívták a lakosság figyelmét, hogy lehetőleg csak az esti órákban tartózkodjanak a szabadban, és sok folyadékot fogyasszanak. Hozzáteszik, a könnyen emészthető saláták és lédús gyümölcsök fogyasztása is segít elviselni a hőséget. Olasz orvos szakértők a rendkívüli meleg mellékhatásaira is felhívták a figyelmet.

A szervezetet erősen megviselő kánikula következtében a mentális képességek csökkenhetnek és agresszív viselkedésformák is kialakulhatnak.

Az olasz nagyvárosokban a turisták a szökőkutak és utcai kutak vizével hűtik felhevült testüket a tikkasztó melegben.

Az afrikai hőhullám a közép- európai országokat is eléri, az elkövetkező napokban Franciaországban, Svájcban, Ausztriában, Németországban, Szlovéniában, Lengyelországban és Magyarországon is erőteljes lesz a felmelegedés.

