Autójuk tetején vészelték át a katasztrófát Spanyolországban + videó

Drámai áradások szakították meg a spanyolországi hőhullámot. Zaragoza városára olyan nagy mennyiségű eső zúdult le néhány perc alatt, hogy a csatornarendszer nem bírta a terhelést. Az utakon folyóként hömpölygő víz magával sodorta az összes útjában álló járművet és utcai berendezéseket.

La inundación más fuerte en Zaragoza, España.. pic.twitter.com/mJylUwIGK4 — Apocalipsissurvival com (@PreparateF) July 7, 2023

A helybelieket váratlanul érték az események: többen még az utcán tartózkodtak vagy az autójukban ültek, amikor elragadta őket a víz.

A hatóságok gyors reakciójának köszönhetően senki sem vesztette életét, de a járművekbe szorult embereket csak búvárok és tűzoltók segítségével tudták kimenteni.

Akadtak olyan sofőrök is, akik bár ki tudtak törni a volán mögül, a brutális erővel zubogó víz miatt kénytelenek voltak az autójuk tetején, illetve fákba és villanyoszlopokba kapaszkodva megvárni a mentőcsapatok segítségét.

No no no se Guayaquil, es inundación en Zaragoza, España. pic.twitter.com/R1HLDoyPlz — 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐄𝐜𝐮𝐚𝐝𝐨𝐫 (@PeriodismoEcuad) July 7, 2023

A mentők egy ötvenéves asszonyt hipotermiával és súlyos sérülések miatt szállítottak kórházba, őt jelenleg is az intenzív osztályon ápolják. Más gyalogosokkal együtt őt is magával rántotta a váratlan árvíz. Rajta kívül többen kórházba kerültek. Az egészségügyi intézmények tájékoztatása szerint volt, akit a mentők vittek be, mások a saját lábukon érkeztek, hogy segítséget kérjenek, de mindannyian jól vannak és könnyebb sérülésekkel úszták meg a rendkívüli időjárási körülményeket.

A történelminek minősített vihar tetemes, több millió eurós anyagi kárt okozott nemcsak Zaragoza megyeszékhelyen, hanem a provincia más településein is. Az áradások több épületet, köztük iskolákat is érintettek. Utóbbiak között van, amelyik olyan súlyosan megsérült, hogy már most bejelentették: a nyári szünet után szeptemberben nem tudják fogadni a gyerekeket.

Zaragoza polgármestere, Natalia Chueca tájékoztatása szerint egész hétvégén mintegy kétszáz ember dolgozott a városban azon, hogy helyreállítsa a károkat, köztük rendőrök, tűzoltók és a takarítószemélyzet munkatársai.

Beszámolt arról is, hogy a helyiek közül sokakat megviseltek az események, több ember pánikrohamot kapott a hirtelen felgyülemlő, majd az utcákat elárasztó víz láttán.

A történtek után Aragónia autonóm közösség kormánya – melynek Zaragoza provincia is része – úgy döntött, hogy azonnali hatállyal bevezet egy újfajta riasztási rendszert, amit már több spanyol régióban is teszteltek. Ennek segítségével mostantól minden rendkívüli időjárási helyzet előtt telefonon fogják felszólítani a lakókat arra, hogy vonuljanak biztonságos helyre. Utóbbiról az operatív koordinációs központ ülésén döntöttek, melyen Pedro Sánchez miniszterelnök, is részt vett.

Nem Zaragoza volt az egyetlen spanyol város, amit az elmúlt napokban szélsőséges időjárás sújtott. A baszkföldi Vitoriára brutális mennyiségű jégeső zúdult, és az utak úgy néztek ki, mint egy kiadós januári havazás után.

A golflabda méretű jégdarabok rengeteg autó szélvédőjét törték be, raádásul az olvadás, valamint a jégesőt követő esőzés miatt a víz ugyanúgy folyóként hömpölygött az utcákon, mint Zaragozában.

Közben a meteorológusok már az idei év következő, heves hőhullámára figyelmeztetnek Spanyolországban. Hétfőtől harminc megyére adtak ki riasztást, a déli Andalúziában ráadásul extrém figyelmeztetés lesz érvényben, mivel Córdobában és Jaénban akár 45 fokig is felhevülhet a levegő.