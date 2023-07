Bécsben tárgyal Orbán Viktor az illegális migráció elleni fellépésről

Az elmúlt hetekben a migránsok miatt több incidens is volt a magyar határ közvetlen közelében. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a napokban többször is előfordult, hogy hosszú perceken át tartott a lövöldözés a szerb–magyar határnál. Horgoson is több felvételt készült arról, hogy fegyveres bevándorlók járják a falut.

Az embercsempészek most már szinte minden nap lövik egymást, s eddig csak a vakszerencsének és a helyiek óvatosságának köszönhető, hogy nem volt áldozata vagy sérültje a gépfegyverekből leadott lövéseknek, amelyeket a pár utcával arrébb lévő házuk udvarából is hallanak a szabadkaiak.

A helyiek félnek és felháborodottak, hogy gyakorlatilag no-go zónává vált az erdő a szerb–magyar határ mentén.



Borítókép: Osztrák-szerb-magyar egyeztetés a migráció visszaszorításáról Belgrádban (Forrás, fotó: Alekszandar Vucsics Facebook oldala)