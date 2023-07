Az Európai Unió tenne valamit az illegális migráció ellen, az EP rögtön ellenáll

Az Európai Unió egymilliárd eurót ad Tunéziának, hogy az afrikai ország felléphessen az emberkereskedelem ellen, illetve, hogy támogatást nyújtson az állam gyengélkedő gazdaságának. A segítségnyújtás részleteiről ír alá megállapodást vasárnap Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, akivel Tunéziába tart Olaszország és Hollandia miniszterelnöke is – számolt be a The Guardian brit napilap.

A sajtó forrásai úgy tudják, hogy egy szándéknyilatkozat aláírására kerül sor a találkozón. Mindez annak ellenére történik, hogy csak néhány nappal korábban, az Európai Parlament politikusainak egy csoportja arra figyelmeztetett, hogy Tunéziának nem szabad „ezüsttányéron” kínálni az alkut. A döntéshozók ugyanis az afrikai államban lévő demokrácia „összeomlásától” félnek.

Mounir Satouri, aki marokkói születésű, de francia zöldpárti EP-képviselő nem tartja helyesnek, hogy Tunéziának pénzt adnak.

Az Európai Unió nem lehet része a tunéziai demokrácia Szaíd elnök alatti összeomlásának, nem lehet bűnrészes ebben.

Ezt már Matjaz Nemec szlovén baloldali EP-képviselő mondta az üggyel kapcsolatban. Felhívta a figyelmet arra is, hogy szerinte arra van szükség, hogy az összes európai intézmény összefogjon. Kiemelte:

a felszabaduló pénzt az emberi jogok, a demokrácia és természetesen a jogállamiság maradéktalan tiszteletben tartásához kell kötni.

Von der Leyen útjára egy hónappal azután kerül sor, hogy az említett trió először Tunéziába utazott, hogy bemutasson egy kilencszázmillió eurós pénzügyi támogatást és további 150 millió eurót a Nemzetközi Valutaalap által meghatározott reformprogram támogatására. Mint arról a Magyar Nemzet már korábban is beszámolt, hiába az uniós akarat, a tunéziai elnök ezelőtt hajthatatlannak tűnt.