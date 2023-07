Csökkent az erőszakos cselekmények száma Franciaországban

Folytatódott az erőszakos cselekmények számának csökkenése szerdára virradóra a franciaországi elővárosokban, amelyeket egy rendőri túlkapásban kilenc nappal ezelőtt megölt tinédzser halála váltott ki – közölte a francia belügyminisztérium. A tárca összesítése szerint országszerte 16 embert állítottak elő, közülük nyolcat a párizsi agglomerációban gyújtogatás vagy rongálás miatt. Az éjszaka folyamán 116 tűzesethez hívták a tűzoltókat, elsősorban szemeteseket és 78 gépkocsit gyújtottak fel, de középületek, rendőrőrsök vagy csendőrségi laktanyák ellen nem történt támadás. Továbbra is 45 ezer rendőr és csendőr teljesített szolgálatot az utcákon, akik közül senki nem sérült meg.

Az éjszakai elővárosi zavargások intenzitása vasárnap óta csökken, szombat éjszaka történt a legtöbb rongálás, amely után 1300 embert állítottak elő.

A párizsi prefektúra kedd este 400 kilogramm tűzijátékot foglalt le a főváros északi határában egy teherautóban, három embert előállítottak. A szabadon vásárolható pirotechnikai eszközöket évek óta használják törvénytelen módon rendfenntartó erők, épületek vagy gépkocsik elleni támadásokhoz bűnözői csoportok vagy utcai tüntetők közé keveredő rendbontók. Az elővárosi rendbontók is ezekkel gyújtogattak, illetve fedezték a fosztogató társaikat. Clément Beaune közlekedési miniszter bejelentette, hogy szerda este és éjszaka az egész országban ismét megszokott menetrendben közlekednek a tömegközlekedési járművek, de „helyi kivételek lehetnek egy adott helyzetnek megfelelően”. A kormány azt is jelezte, hogy a nyári leárazások idejét egy héttel meghosszabbítja, a tervezett július 25. helyett augusztus 1-jéig, és az üzletek vasárnap is kinyithatnak annak érdekében, hogy a zavargások miatt bevételkiesést szenvedett kereskedők forgalma javuljon. Hivatalos adatok szerint a zavargások a ruházati üzletek nyári leárazásainak forgalmát teljesen lefékezték.