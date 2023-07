Franciaországban húszpercenként ellenszegül egy autós a rendőröknek + videó

Egész Franciaország felbolydult annak a 17 éves fiatalnak a halálát követően, akit a főváros közeli Nanterre-ben lőtt le egy rendőr. Az algériai származású fiú előzőleg több közlekedési szabályt is áthágott, majd ellenszegült, amikor a rendőrök igazoltatni akarták. Az ügyész elmondása alapján menekülés közben veszélybe sodort egy kerékpárost és egy gyalogost is.

Intervention complète du procureur de #Nanterre pic.twitter.com/cN7fGWAymV — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) June 29, 2023

Az autót végül megállították és közrefogták a rendőrök, de a sofőr még ekkor sem volt hajlandó együttműködni, fenyegetően lépett fel és megpróbált tovább hajtani, az egyik rendőr ezért leadott egy lövést, melynek következtében pár méter megtétele után a sofőr nekiment egy oszlopnak, Mint kiderült, a lövés átment a karján és a mellkasát érte, olyan súlyosan megsebesítve, hogy a fiatal életét vesztette.

Az eset óriási vihart kavart, napok óta tartanak a zavargások országszerte, rengeteg embert őrizetbe vettek és, mivel nagyon sok köztük a kiskorú, 14 és 18 év közötti személy, Emmanuel Macron államfő a szülők felelősségét hangoztatta.

Un tiers des personnes interpellées la nuit dernière sont des jeunes, parfois très jeunes. J'appelle les parents à la responsabilité. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 30, 2023

A szülőkre nyomást gyakorolna a jobboldali Nemzeti Tömörülés párt is, álláspontjuk szerint semmi nem indokolja, hogy a franciák szolidárisak legyenek a visszaeső kiskorúak szüleivel és ők fizessék meg a romboló tinédzserek által okozott anyagi károkat, ezért petíciót indítottak annak érdekében, hogy a visszaeső rongáló fiatalok szülei ne kapjanak állami segélyt.

🔴 Il n’y a aucune raison que les Français soient solidaires de parents de mineurs récidivistes, et qu’ils paient les réparations de LEURS dégâts.



Signez notre pétition pour exiger la fin des allocations aux parents de mineurs récidivistes 👉🏻 https://t.co/Rckr09Kfpq pic.twitter.com/nJ74bMdzys — Rassemblement National (@RNational_off) July 3, 2023

Az egy héten át tartó zavargások tetemes anyagi kárt okoztak országszerte, Gérald Darmanin belügyminiszter elmondása alapján a tüntetők által megrongált térfigyelő rendszerben esett kár fedezése és további kamerák telepítésére sürgősen húszmillió eurós keretet biztosít a francia kormány.

Pour faire face aux dégradations subies par les collectivités territoriales sur leurs caméras de vidéosurveillance ces derniers jours, le gouvernement a décidé de mobiliser en urgence une enveloppe de 20 millions d’euros pour construire et réparer 1 000 caméras. https://t.co/MQIt8iIdL7 pic.twitter.com/WcnhYGBxce — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 3, 2023

A 2023-as zavargásokat mind a hatóságok, mind a tüntetők a 2005-ös eseményekkel hasonlítják össze, amikor a három hétig tartó megmozdulás során hatalmas kárt okoztak a tüntetők országszerte. Az Allah, akbart skandáló tömeg kilátásba helyezte, hogy ezúttal sokkal rosszabbra számíthatnak a hatóságok, mint 18 évvel ezelőtt.

2005-ben a több hetes zavargás hullám azt követően indult ki Párizs túlnyomórészt muszlimok lakta külvárosából, Clichy-sous-Bois-ból, mert október 27-én két afrikai származású tinédzser a rendőrök elől menekült, akik ellenőrizni akarták a tartózkodási engedélyüket, ám egy szerencsétlen baleset következtében áramütés érte és életüket vesztették. A hetekig tartó zendülés a főváros külvárosaiból az egész ország területére kiterjedt, aminek az lett a vége, hogy novemberben szükségállapotot hirdettek Franciaországban.

A sajtó is összehasonlította a 2005-ös és a mostani zavargásokat, az Ouest France nevű helyi lap a belügyminisztérium adataira hivatkozva július 3-i cikkében azt írja, hogy míg 2005-ben három hét alatt összesen 10 346 autót gyújtottak fel, addig most egy hét alatt ötezret. Ugyanakkor ezúttal jelentősen magasabb a felgyújtott és megrongált épületek száma, míg 2005-ben 307 ilyen eset történt, addig most ezer épületet rongáltak meg, köztük több városházát, iskolát és egyéb közintézményeket.