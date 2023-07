Kibírhatatlan a meleg Olaszországban és még nem ért véget a hőhullám

Pokoli hőség tombol Olaszországban, és még az elkövetkező napokban is csak fokozódni fog a kánikula: keddre 20, szerdára pedig már 23 nagyvárosban rendelték el a legmagasabb fokozatú hőségriasztást, amely már nem csak az idősekre és gyermekekre, hanem az erősebb szervezetű személyekre is veszélyt jelenthet. Az olasz kórházak elsősegély osztályán újfajta betegellátási kategóriát vezettek be a hőség okozta egészségügyi rosszullétekre.

A New York Times amerikai napilap az elmúlt két hétben kialakult meteorológiai viszonyok miatt „pokoli városnak” keresztelte Rómát.

Az olasz fővárosban ugyanis izzik a levegő, a hőmérő higanyszála elérheti a 41-43 fokot, hasonló a helyzet Nápolyban, Firenzében, Bolognában és a többi észak- és közép-olaszországi nagyvárosban. Az örök városban 28 központi helyen állítottak fel orvosi ellátó szolgálatot a hőség okozta rosszullétek azonnali kezelésére és több mint nyolcvan önkéntes személy látja el a fővárosiakat és a turistákat a hőség kivédésére szolgáló praktikus tanáccsal és ivóvízzel. A szabadtéren és építkezéseken dolgozók munkabeszüntetést kérvényezhetnek a rendkívüli melegre hivatkozva, abban az esetben, ha az adott település hőmérséklete eléri a 35 fokot.

A római Bárka-szökőkút vizével hűsítik magukat emberek 2023. július 17-én Fotó: MTI/EPA/ANSA/Giuseppe Lami

A hőség ugyanis évről évre egyre több emberéletet követel Olaszországban. 2022-ben Európa szerte 61 672 személy veszítette életét az egészségre ártalmas meleg miatt ebből 18 010-en Olaszországban haltak meg. Lodi városában egy 44 éves fiatalember veszítette életét, miközben a tűző nap alatt a szabadtéren dolgozott. A rekkenő hőség és szárazság miatt a tűzesetek előfordulása is egyre nagyobb. Salento régióban egyetlen nap alatt ötszáz esethez riasztották a tűzoltókat.

A szokatlan időjárás mögött a Kharonnak nevezett afrikai hőhullám áll, amely már a harmadik nagy felmelegedést hozta el az olasz csizmára a nyár kezdete óta.

Az olasz meteorológusok előrejelzései szerint jövő hétre még erősebb hevülés várható. A legmagasabb hőmérsékletre Szardínia szigetén lehet majd számítani, ahol a hőmérő higanyszála várhatóan a 47 fokot is túllépi. Csütörtökre azonban némi enyhülés várható, de csak az észak-olaszországi Dolomitokban és Lombardia tartományban élők számíthatnak elszórtan csapadékra.

Borítókép: Turisták hűsítik magukat a római Spanyol lépcsővel szembeni szökőkút vizében 2023. július 8-án (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Fabio Frustaci)