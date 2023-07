Már a legkisebbek sincsenek biztonságban – így férkőzik be a háborús propaganda a videójátékok világába + videók

A játéknak segítenie kell az ember fejlődését, segítenie kell neki, hogy megtalálja önmagát, segítenie kell nevelését mind az egyetemes emberi értékek, mind a hazafiság tekintetében – fogalmazott Vlagyimir Putyin nemrégiben egy konferencián. Az orosz elnök az orosz fiatalok körében is népszerű videójátékokról – négyből egy orosz játszik valamilyen online játékkal – szólva elmondta, kiemelten fontosak és úgy kell megalkotni őket, hogy a „művészet és oktatás keresztmetszetében” legyenek.

Propaganda a virtuális térben

De miért is fontos ez? A The New York Times amerikai napilap cikke szerint az orosz háborús propaganda egyre nagyobb mértékben jelenik meg a különböző, általában gyerekek, fiatalok számára fejlesztett online játékokban. A Minecraft nevű nyílt világú játékban – melynek lényege, hogy nincs kitűzött célja, a játékosok kezébe adja a játék menetének irányítását – például orosz felhasználók rekreálták az ukrajnai Szoledár városáért folytatott harcokat. Az ukrán védelmi erők sokáig tartani tudták a kelet-ukrajnai várost, azonban végül az orosz egységeknek, a Wagner-csoport vezetésével sikerült elfoglalniuk. Ez után következett Bahmut ostroma. Idén júniusban az Orosz Föderáció létrejöttére megemlékező nemzeti ünnepen több orosz híresség és zenész virtuális koncertet adott a Minecraft felületén.

A szervezésben részt vett egy orosz kormányzati tisztviselő, Ekaterina Mizulina is.

A World of Tanks nevű, fiatalok körében igen népszerű online játékban a náci Németország fölött aratott győzelemre megemlékezve újraalkották a szovjet tankok moszkvai felvonulását 1945-ben.

A játékok világa egy olyan platform, amely hatással lehet a közvéleményre, itt könnyedén el lehet érni a közönséget, különösen a fiatalokat

− mutatott rá a The New York Times megkeresésére Tanya Bekker, az amerikai ActiveFence kiberbiztonsági vállalat kutatója.

Az online játékok világának részét képezik azok a különböző szerverek, ahol a játékosok kapcsolatot tudnak tartani egymással, akár szóban, akár videóközvetítésen keresztül. Az egyik leghíresebb ilyen platform a Discord. A cikk szerint ezeken a szervereken is erőteljesen jelen vannak az olyan hírek, információk, melyek a Kreml háborús narratíváját hivatottak terjeszteni, támogatni.

A propaganda itt elsősorban arra törekszik, hogy Wagner-csoportot és az orosz hadsereget menőnek és fenyegetőnek tüntesse fel

− vélekedett Clint Watts, a Microsoft kockázatelemző csapatának vezetője.