Óriási robbanás rázott meg egy orosz ellenőrzés alatt lévő területet + videó

Óriási erejű robbanás rázta meg az orosz ellenőrzés alatt lévő kelet-ukrajnai Donyeck térségében lévő Makijivka település környékét, egy orosz alakulat lehetett a támadás célpontja.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója alapján a támadásban egy ember meghalt és 36-an megsérültek.

Kijev egyelőre nem közölt részleteket a fenti akcióról, az ukrán elnök ugyanakkor közzétett egy felvételt a Twitteren, melyben hírszerzési forrásokra hivatkozva arról számol be, hogy az orosz hadsereg robbanóanyagra emlékeztető tárgyakat helyezett el a zaporizzsjai atomerőmű több blokkjának tetején.

Az ukrán elnök szerint ennek az akciónak az lehetett az oka, hogy az oroszok egy, az atomerőmű elleni támadást akartak szimulálni, de más forgatókönyv is elképzelhető. Zelenszkij szerint annyi azonban mindenképp bizonyos, hogy a zaporizzsjai atomerőművet fenyegető egyetlen veszélyforrás Oroszország, hozzátéve, hogy a kahovkai gát elleni terrortámadásra nem érkezett megfelelő válaszcsapás, ami újabb akciókra ösztönözheti az orosz vezetést. Az ukrán elnök kiemelte, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy megállítsa Oroszországot, mivel az atomerőmű megtámadásának következménye mindenkit érintene.

Zelenszkij arról is beszámolt, hogy Emmanuel Macron francia államfővel egyeztetett, megvitatták a korábbi védelmi megállapodások hatékonyságát, és további megállapodásokat kötöttek. Az ukrán elnök köszönetet mondott a franciák által rendelkezésre bocsátott páncélozott járművekért, valamint a könnyű harckocsikért és a légvédelmi rendszerekért. Szó volt az oroszországi és a harctéri helyzetről is, valamint megvitatták a vilniusi NATO-csúcstalálkozóval kapcsolatos várakozásaikat, és beszéltek az Ukrajna számára nyújtott jövőbeli biztonsági garanciákról is.

Bejegyzése végén az ukrán elnök kiemelte: felhívta rá Macron figyelmét, hogy az orosz csapatok veszélyes provokációkra készülnek a zaporizzsjai atomerőműnél, ezért a két politikus megállapodott abban, hogy a helyzetet a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel együttműködve maximális ellenőrzés alatt tartják.

Borítókép: Ukrán tüzérek önjáró löveggel lövik az orosz állásokat a kelet-ukrajnai Donyecki területen 2023. június 20-án (Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka)