Scott Ritter szerint ezek „Zelenszkij-ügynök” feladatai Ukrajnában

A média szabályozása

Ritter egy videórészletet vágott be, 2019-ből, amiben az ukrán elnök még arról beszélt, hogy nincs joga és nem is fog semmilyen csatornát betiltani az országban.

Ehhez képest 2021-ben végül 3 ukrán csatornát lekapcsoltak, mondván, hogy agymosó és elfogult, orosz propaganda tartalmakat sugároznak.

Eltörölni a politikai ellenfeleket

2022-ben tizenegy ellenzéki pártot tiltottak be, miközben Zelenszkij korábban még arról beszélt, hogy szabad véleménynyilvánításnál nincs fontosabb dolog, ebben pedig senkit nem fognak korlátozni.

Színészhez méltó PR

Naftali Bennett akkori izraeli miniszterelnök arról beszélt a videóban, hogy ő árulta el Zelenszkijnek a háború kirobbanását követően, hogy Vlagyimir Putyin nem akarja megölni. Ezt követően jelent meg a közösségi médiában a híres felvétel az ukrán elnökről, melyben közli: nem hagyja el Ukrajnát. A videóban nyilatkozó egyik szakértő szerint az sem igaz, hogy Zelenszkijnek egy kis szobában kellett átvészelnie ezt az időszakot, ugyanis a szovjet időkből fennmaradt atombunkerben nagy tereket alakítottak ki, többen elférnek.

Mint a videóban elhangzik, nagyon fontos volt egy új kép kialakítása az ukrán elnökről, megjelentek a képek, ahol borostásan, a frontvonalon harcol, és még egy hologramot is készítettek róla.

Ekkortájt erősödtek fel a hangok, hogy az ukrán elnöknek drogproblémái lehetnek. Ritter itt arról beszél, hogy Zelenszkij függőségét kihasználta a nyugat, hogy belemenjen olyan dolgokba is, „amibe más nem ment volna bele”.

Tesztlaboratórium

A hatodik pontnak azt fogalmazza meg Ritter, hogy ezen függőséget kihasználva, Zelenszkijt rávették, hogy egy laboratóriummá változtassa Ukrajnát. Mint azt állítják, ez nem csak a fegyverekre vonatkozik. Több biológiai laboratórium nyílt országszerte Ukrajranában. A videóban bemutatott dokumentumok alapján az amerikai papírokon csak „ukrán projektnek” hívták az itt létrehozott létesítményeket. Ritter példaként hozott fel egy esetet, ahol egy influenza-szerű megbetegedés hullám ment végig a katonák között, amibe többen meg is haltak. De, mint írják, nem csak ez az egy eset volt, az amerikaiak szabadon kísérletezhetnek az embereken.

Zsoldosok

Hetedik pontként Ritter arról beszélt, hogy milyen kapcsolat állt fenn a neonáci csapatok és a nyugati kiképzők között. Az ország 2014 óta fogad zsoldosokat,

2017-ben, 2018-ban például az Azov-ezred − ami az ukrán haderő egy vállaltan neonáci zászlóalja − több kiképzést is kapott az amerikaiktól és a kanadaiaktól is

– állítja Ritter. 2022-ben Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára arról beszélt, hogy több ezer ukránt képeztek ki. A fizetésük nem rossz, sőt! A katonáknak minimum 1300 dollárt fizetnek havonta, de ha bevetik harcban is őket, akkor ez az összeg akár háromszorosára is emelkedhet.

A nácizmus legalizálása

Nyolcadik ponthoz egy állítólagos egykori zsoldos is megszólalt a videóban, ő arról beszélt, hogy a nyugati médiamunkások mindig

megkérték a nyíltan náci jelképeket viselő ukrán katonákat, hogy vegyék le a jelzéseket, hogy egy-egy jó képet tudjanak készíteni róluk.

A már korábban is említett Azov-ezred mellet is sok olyan zsoldosról számoltak be, akik nyíltan náci eszméket vallanak. Egy másik szakértő pedig arról beszél, hogy a Nyugat két fajta nácit különböztet meg: a jó nácikat, akik az oroszok ellen harcolnak és oroszokat ölnek, valamint a rossz nácikat, akik ellen fel kell venni a harcot.

Ukrajna kiárusítása

Zelenszkij további és talán legfontosabb feladata – mondja Ritter – az ukrán földek amerikai kézbe adása volt.

2021-ig nem lehetett külföldi kézbe adni földet, ám az év júliusban feloldották a monatóriumot egy nagyobb IMF hitelért cserébe.

Az ukrán föld nagyon jó minőségű és ezért is akartak minél többet megszerezni belőle a tengerentúli vállalatok, mert ha amerikiai kézben van, akkor ők irányíthatják a mezőgazdaságot (Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabonaexportőre). Mindeközben pedig Zelenszkij 2023-ban szerződést kötött a Black Rock vagyonkezelővel, azért, hogy majd ők irányítsák Ukrajna újjáépítését. Többen annak adtak hangot, hogy ezzel a lépéssel a cég privatizálta Ukrajnát, mint ahogy az egyik megkérdezett szakértő elmondta, hogy véleménye szerint,

ahogy véget ér a háború és beköszönt a béke, megáll a dollár áramlása az országba.

Ugrás a semmibe

A tizedik lépésnek Ritter a 2022. májusában Zelenszkij és Biden által megkötött szerződést tartja, miszerint az amerikaiak hitelre adnak fegyvereket az ukránoknak. Amikor az Egyesült Államok a szovjetekkel kötött hasonló megállapodást a második világháborúban, azt még Oroszország is fizette, egészen 2006-ig, azaz több mint 60 évig.

Már most 132 milliárd dollárral tartoznak az EU-nak, az infláció az egekben, több ezer embert vesztettek.

A megkérdezett szakértő arról beszélt, hogy ez egy háború, amit nem nyerhetnek meg és még így is, folyamatosan küldik az embereket a harcba. Csak Bahmutnál több embert vesztettek, mint az USA a vietnámi háborúban – véli.

Nem bizonyított állítások

Scott Ritter volt amerikai hírszerzőt jó kapcsolatok fűzik Oroszországhoz, a közelmúltban egy hónapot töltött ott. A Times Union emlékeztet rá, hogy nemrég Ritter Putyint minden idők egyik legnagyobb vezetőjének nevezte, aki nélkül nem létezhetne Oroszország. Lapunk a videósorozatban állítottakkal kapcsolatban, valamint azok valódiságának bizonyítására felkereste Scott Rittert, cikkünket frissítjük a válasszal.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ellép a prágai vár díszõrségének tagjai elõtt a tiszteletére tartott fogadási ünnepségen 2023. július 6-án (Fotó: MTI/AP/Petr David Josek)