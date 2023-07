Sok sikert a hatóságoknak! – Szijjártó Péter megszólalt a francia zavargásokkal kapcsolatban + videó

− A szlovák külügyminiszter mandátumának elején tett mai magyarországi látogatás is azt mutatja, hogy a két ország kapcsolataira szánt kiemelt figyelem és elkötelezettség kölcsönös − húzta alá Szijjártó Péter hétfőn Budapesten Miroslav Wlachovsky szlovák kül- és Európa-ügyi miniszterével tartott közös sajtótájékoztatón. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: a két államot sokkal több minden köti össze, mint ami elválasztja. − Szlovákia a legjelentősebb kereskedelmi partnerünk a szomszédaink közül – mutatott rá a tárcavezető, aki leszögezte, éppen ezért a mindenkori magyar külpolitika stratégiai célja a szlovák–magyar kapcsolatok fejlesztése. Egyetértett ezzel szlovák hivatali kollégája is, aki a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta az érzékenyebb területeken is.

Az energiaellátás szuverenitásunk része

Szijjártó Péter aláhúzta, a két ország közös közép-európai sorsközösséget vállal, hasonló kihívásokkal kell szembenéznie a biztonság, energiaellátás és a migrációs nyomás tekintetében, többek közt ezek a témák képezték a hétfői egyeztetések gerincét is. A tárcavezető elmondta, mindkét ország jelentős mértékben támaszkodik a nukleáris energiára, az európai nukleáris koalíció tagjai és ragaszkodnak ahhoz, hogy az energiaellátás kérdése továbbra is nemzeti hatáskörben maradjon. Szijjártó Péter leszögezte, Magyarország továbbra is keményen fel fog lépni minden olyan ideológiai támadás, negatív diszkrimináció ellen, amely az atomenergiát éri.

A nukleáris energiával szembeni támadásra szuverenitásunk elleni támadásként tekintünk

− hangsúlyozta a miniszter. A tárcavezető üdvözölte továbbá, hogy Szlovákiában nemrégiben újabb nukleáris reaktor kapott működési engedélyt, amellyel az ország újabb lépést tett energiaellátásának bebiztosítására. Hozzátette, Magyarország is hasonlót szeretne elérni a Paks II projekttel.

A megoldás a határvédelem

Az illegális bevándorlással kapcsolatban a két miniszter egyetértett abban, hogy az unió külső határainak védelmét kell megerősíteni. Szijjártó Péter leszögezte, Magyarország továbbra is elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, a kormány álláspontja szerint pedig a szolidaritás részeként kell elismerni a határvédelemért tett erőfeszítéseket. Ezzel kapcsolatban köszönetét fejezte ki szlovák kollégája felé, amiért szlovák rendőrök és határőrök segítik a magyar–szerb határ biztosítását.

A Magyar Nemzet kérdésre válaszolva a tárcavezető sok sikert kívánt a francia hatóságoknak ahhoz, hogy minél hamarabb helyreállítsák a rendet az országban.

Franciaország nagyobb városaiban napok óta kaotikus állapotok állnak fent, miután múlt héten rendőri intézkedés során életét vesztette egy bevándorló hátterű párizsi fiatal. Szijjártó Péter elmondta, a mostani események, de az elmúlt nyolc év történései is rávilágítanak, hogy a bevándorlók integrációja kudarcot vallott.

Az illegális bevándorlás megállítására kell koncentrálni, a migránskvóta emlegetése pedig csak ösztönzi azt

− magyarázta. Hozzátette: a magyar–szerb határ esetében például nem is lehet menekültekről beszélni, ugyanis jogi szempontból csak a háború sújtotta országokból érkezők számítanak menekülteknek, Szerbiában pedig nem dúl háború. – Ezeknek a migránsoknak nincs joguk, hogy bejöjjenek Magyarországra! – húzta alá a miniszter. Miroslav Wlachovsky ezzel kapcsolatban kiemelte, a migráció problémáját a kiindulási országokban, helyben kell megoldani.

NATO-csatlakozás, védelmi együttműködés és Ukrajna

Miroslav Wlachovsky a sajtótájékoztatón reményét fejezte ki, hogy Svédország NATO-csatlakozása még a július eleji vilniusi csúcstalálkozó előtt megvalósulhat, mivel ez jelentősen hozzájárulna a szövetség védelmi képességeinek megerősítéséhez. A szlovák külügyér aláhúzta azt is, hogy minden európai állam érdeke egy szuverén és stabil Ukrajna létezése, amely maga dönti el, hogy mikor és milyen feltételek között kezd el tárgyalni a békéről. Éppen a napokban érkezett a hír, hogy egy szlovák állami védelmi ipari vállalat ukrán partnerével együttműdésben fejlesztene és gyártana önjáró tüzérségi lövegeket.

Szlovákia kapacitásai etekintetben korlátozottak, ezért remek lehetőség egy ilyen együttműködés

− válaszolta lapunk kérdésére Wlachovsky. Hozzátette, a megváltozott biztonsági helyzetre való tekintettel egész Európában erősíteni kellene az ilyen és ehhez hasonló védelmi ipari kooperációkat.

Újságírói kérdésre válaszolva Szijjártó Péter leszögezte, a magyar kormány álláspontja változatlan Ukrajna NATO-tagságával kapcsolatban: egy háborúban álló ország nem léphet be a védelmi szövetségbe. Elmondta, ebben viszonylagos egyetértés van a tagállamok között, noha a nyilatkozatok olykor másról árulkodnak.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (jobbra) és Miroslav Wlachovsky szlovák kül- és Európa-ügy miniszter (Fotó: Facebook)