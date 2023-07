Tíz perc alatt 62 hot dogot gyűrt magába a versenyevés bajnoka + videó

Tizenhatodik alkalommal is Joey Chestnut nyerte az amerikai függetlenég napján megrendezett hagyományos hot dog evő versenyt – adta hírül a The New York Post.

A 39 esztendős férfi mindössze tíz perc leforgása alatt 62 hot dogot gyűrt magába.

Hogy érezte magát a nem mindennapi teljesítmény után? – Remekül vagyok! Mintha nem is ettem volna – nyilatkozta. Örömébe ugyanakkor elmondása szerint egy kis üröm is vegyült, mert 72 hot dogos korábbi rekordját ezúttal nem sikerült megdönteni. – Lassú voltam. Valamiért nagyon gyorsan elfáradt a szám. Kiestem a ritmusból – magyarázta elégedetlenül. Pedig kihívói így is jócskán elmaradtak mögötte, 49 hot dog ért ezüst- és 47 bronzérmet.

Mennyire kell ehhez szeretni a hot dogot – vagy ahogy magyarítani akarták, virflit? A videókból is kiderül, hogy a gyorsevésnél ez nem is igazán szempont: a virslit és a könnyebb csúszásért és omlósságért vízbe áztatott kiflit külön és minden szósz nélkül, szinte rágás nélkül tömik le a torkukon.

Az Egyesült Államokban még bajnoksága is van az úgynevezett versenyevésnek, a Major League Eating. Ennek koronázatlan királya, első helyre sorolt, vitathatatlanul legeredményesebb versenyzője Joey Chestnut. A liga honlapja szerint az építőmunkásból lett versenyevő több tucat kategóriában rekorder, például 141 főtt tojást gyűrt le nyolc perc alatt, 182 csirkeszárnyat fél óra alatt és 103 hamburgert a Krystal gyorsétteremtől.

Hogyan lehetséges ez egyáltalán fizikailag? Nos, valójában a versenyevők is keményen edzenek. Mindenekelőtt a megméretések előtt főként vízzel vagy más folyadékkal tágítják gyomrukat. De nagyon fontos a megfelelő technika is. Ettől függetlenül a legjobbak nem feltétlenül kövérek, Joey Chestnut például nagyjából százkilós.

És hivatásából nagyon jól megél: egy korábbi interjúban elárulta, hogy vagyona nagyjából négymillió dollárra (másfél milliárd forintra) rúg.

Ennyire nem fizetnek jól az evőversenyek, jellemzően néhány ezer dollárt söpörhet be a győztes, ráadásul utána garantáltan 1–2 napig csak lábadozik. Joey Chestnut azonban egyrészt profi karrierre adta a fejét és sorra döntötte meg a rekordokat, másrészt hírnevét reklámokkal váltotta készpénzre. Mint az USA Today megjegyzi, valószínűleg ennél is sokkal több pénzt tehetne zsebre, más versenyevők például YouTube-csatornákat indítottak, amelyek jócskán hoztak a konyhára.

Borítókép: Joey Chestnut 2018-as győzelmét ünnepli (Forrás: Facebook)